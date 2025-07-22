Из-за чего появляются пигментные пятна и как от них избавиться?

Нутрициолог Любовь Пищалкина рассказала о причинах появления пигментных пятен на коже, и это не только ультрафиолет.Многие ошибочно полагают, что в появлении пигментных пятен на нашей коже виновато солнце и ультрафиолетовое излучение. На самом деле, это не так.«Основная причина внезапного появления пигментных пятен на лице, руках, шее, плечах и декольте — это наша печень. И эти пятна — это крик печени о помощи», — говорит эксперт.Сбои в работе печени влекут за собой изменения в объеме меланина и его перераспределении в коже.По сути, меланин представляет собой пигмент, то есть у него есть цвет. Избыточно концентрируясь в определенных участках, он создает пятна.Солнце действительно оказывает на них влияние. Но не на их появление, а на их потемнение. То есть пятна могли быть на коже и раньше, просто в силу их недостаточной выраженности вы могли их просто не замечать.Это значит, что если вы заметили появление или проявление пятен на коже (особенно часто такое случается после загара), срочно идите проверять печень и желчный пузырь. Нередко пятна являются сигналом того, что нарушена работа ЖКТ, почек или эндокринной системы.Если вы будете работать только над выведением пятен косметическими или даже медикаментозными средствами, вы не застрахованы от того, что в будущем не появятся новые пятна. Ведь в данной ситуации они — всего лишь симптом.Пятна на коже говорят нам о том, что печень не справляется со своими функциями детокса и нуждается в помощи.

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