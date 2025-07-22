Женщинам указали на распространенную ошибку во время маникюра

Подолог Адриан Нуньес заявил, что женщины во время маникюра и педикюра совершают одну распространенную ошибку.Как пояснил Нуньес, не стоит слишком коротко срезать кутикулу, поскольку она закрывает пространство между ногтем и кожей, через которое в организм могут проникнуть бактерии и грибки. Медик призвал воспользоваться альтернативным способом обработки этой области.Так, по словам врача, необходимо взять крем, в составе которого есть мочевина, нанести его на кутикулу и помассировать ее на протяжении нескольких минут. Таким способом можно увлажнить эту часть ногтя и предотвратить развитие различных инфекций, заключил специалист.

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