Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов

От курения электронных сигарет может пострадать полость рта, предупредил врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев. О неожиданной опасности вейпов для зубов он рассказал в беседеПо его словам, пропиленгликоль и глицерин в аэрозоле создают пленку на зубах и слизистой оболочке, которая становится питательной средой для патогенных бактерий. Это приводит к резкому увеличению количества бактерий, вызывающих кариес и пародонтит, добавил Моисеев.Специалист обратил внимание на то, что химические компоненты аэрозоля (ароматизаторы, никотин, мелкодисперсные частицы) вызывают хроническое раздражение слизистой оболочки. Это раздражение тоже может привести к пагубным последствиям в полости рта, включая разрушение связочного аппарата зуба и костной ткани, предупредил Моисеев. При первых симптомах заболевания полости рта и зубов стоматолог посоветовал обращаться к врачам.

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