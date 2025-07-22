Что может болеть в левом боку: причины болей под ребрами, внизу живота и в груди слева

Боль в левом боку — довольно неприятный симптом, который в ряде случаев сигнализирует о наличии серьезных патологий. Синдром раздраженного кишечника, мочекаменная болезнь, неспецифический язвенный колит и даже ишемическая болезнь сердца — далеко не полный перечень причин, которые могут вызывать боли с левой стороны. «Лента.ру» выяснила, какие обследования нужно пройти, чтобы установить точный диагноз, как ослабить боли в левом подреберье и слева в нижней части живота, а также какая профилактика поможет избежать этих симптомов.Причины боли в левом бокуВрач-кардиолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники «Семейная» Елена Голикова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что не менее одного процента всех первичных обращений к врачу среди женщин и мужчин обусловлены болями в грудной клетке, в том числе болью с левой стороны.По словам эксперта, чаще всего встречаются боли, связанные с грудной стенкой — то есть ребрами, мышцами грудины, межреберными нервами. Обычно неприятные ощущения имеют четкую локализацию — колющий или пронзающий характер, хотя могут быть и тянущими или ноющими, способны усиливаться при нажатии на грудную клетку, глубоком вдохе или кашле.Нередко появлению боли в левом подреберье предшествует интенсивная нагрузка или, наоборот, длительная сидячая работа в одной позе. Изменение положения тела, расправление плеч или переход в положение лежа часто уменьшают боль.Возможные причины боли с левой стороны груди или в нижней части живота могут быть очень разнообразными. В ряде случаев они сигнализируют о наличии серьезных патологий внутренних органов, мышечных, нервных тканей и даже костей.Какие органы могут провоцировать боль в левом бокуВрач-терапевт клиника «Семейная» Александр Лаврищев в беседе с «Лентой.ру» также подчеркнул, что боли в левом боку могут быть сигналом самых разнообразных серьезных заболеваний. По словам эксперта, в области левого бо?а находятся прое?ции нес?оль?их органов.Проекции каких органов находятся слева:желудок;селезенка;нисходящая толстая ?иш?а;левая поч?а;левый мочеточни? (частично).Врач добавил, что поджелудочная железа сообщается со всеми нервными сплетениями живота, поэтому болевой синдром в области левого бо?а та?же возможен при заболевании этого органа.Еще мы должны понимать, что ?ожа, ?ости и мышцы, ?оторые находятся в этой области, могут болеть сами по себе, а та?же при проблемах с соседними тканями и нервами, ?оторые имеют отношение ? этой области, — Александр Лаврищев, врач-терапевтКасательно каждого органа врач пояснил, какие заболевания могут вызвать болевые ощущения.Желудо?В данном случае хара?тер болей (усиление или ослабление), ?а? правило, связан с приемом пищи либо голоданием. Та?ие боли могут сопровождаться тошнотой, рвотой, изжогой или отрыж?ой. Поэтому, подчеркнул Лаврищев, при всех этих симптомах нужно в первую очередь обратиться за медицинской помощью ? гастроэнтерологу.Селезен?а«При большинстве заболеваний, поражающих селезен?у, этот орган не болит, поэтому тут с?орее будет видна связь с травмой живота — например, при автоаварии или сильном ударе в живот», — отметил Лаврищев.Разрыв селезен?и, по словам эксперта, чреват смертельным ?ровотечением, поэтому при болях в области этого органа нужно сразу обратиться в с?орую помощь.Нисходящая толстая ?иш?аБолевой синдром при заболеваниях толстой кишки может быть связан со вздутием живота, запором или поносом, и, соответственно, боли могут облегчаться после посещения туалета. Если неприятные ощущения появляются регулярно и доставляют дискомфорт, нужно обратиться ? гастроэнтерологу.Левая поч?а и мочеточни?Боли в почках и мочеточнике часто бывают очень сильными, поэтому люди, страдающие от проблем с этими органами, предпочитают побыстрее вызвать с?орую, отметил врач.Он добавил, что обычно такие боли связаны с частым мочеиспус?анием, наличием ?рови в моче, изменением цвета или запаха мочи либо уменьшением ее ?оличества. При наличии таких симптомов нужно обращаться ? урологу.Поджелудочная железаЛаврищев подчеркнул, что при серьезных поражениях этого органа, ?а? правило, наблюдаются очень сильные боли. Поэтому, опять же, пациенты стараются как можно быстрее вызвать неотложку.Менее серьезные проблемы могут портить жизнь не меньше: обычно боли из-за поджелудочной возникают через 30-40 минут после еды, особенно если человек употреблял ал?оголь, жирное, жареное, сырые овощи и фру?ты. Почти всегда боли сопровождаются жид?им стулом и вздутием живота. В таких случаях, помимо гастроэнтеролога, нужно посетить еще и хирурга.Позвоночни? и ?остно-мышечные болиБолевой синдром слева в костях и мышцах, наиболее вероятно, будет связан с движениями — он может усиливаться при неосторожных на?лонах, поворотах туловища и физичес?их нагруз?ах. Боли могут усиливаться во время ?ашля, чихания и смеха. Так, например, часто проявляется межреберная невралгия, и в данном случае решить проблему поможет невролог.Может ли болеть в левом боку из-за проблем с сердцемЕлена Голикова подчеркнула, что заболевания сердца до сих пор остаются ведущей причиной смерти в развитых странах.Поэтому любая боль в грудной клетке, особенно в левой ее половине или в левом боку, заставляет прежде всего заподозрить нестабильную стенокардию или инфаркт миокарда, — Елена Голикова, врач-кардиологПри этом она успокоила: ишемическая болезнь сердца обнаруживается только у двух-четырех процентов обратившихся с болью в левой половине грудной клетки.Однако несмотря на то, что инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия и другие проблемы с сердцем встречаются относительно нечасто, эти заболевания несут угрозу жизни, поэтому при возникновении неприятных ощущений в грудной клетке важно выделить те симптомы и особенности болей, которые могут указывать именно на их ишемический характер, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью.Опасным признаком является боль в грудной клетке — не обязательно в левой ее половине, — которая возникает при физической нагрузке, например, при ускорении шага и подъеме по лестнице. Обычно она уменьшается или проходит после остановки движения , — Елена Голикова, врач-кардиологПо словам эксперта, эта боль не имеет четкой локализации. Пациенты могут описывать ее как «обруч, сдавливающий грудную клетку» или «кирпич, положенный на грудь». Если возникает жжение за грудиной, оно часто сопровождается одышкой, нехваткой воздуха, сильной потливостью. Эти неприятные ощущения отзываются также в нижней челюсти и плечах.Если такая боль возникает впервые при нагрузке и проходит сразу после остановки, повторяется неоднократно при физическом усилии или стрессе, следует обратиться к врачу. Специалист, скорее всего, назначит ряд процедур, которые помогут установить точный диагноз.Какие исследования нужно пройти при подозрении на болезни сердца:ЭКГ;ультразвуковое исследование сердца;нагрузочный тест;анализы крови и мочи.Если у пациента есть подозрения на другие заболевания, в том числе не связанные с сердцем, могут назначить УЗИ органов брюшной полости и целый ряд других исследований, в зависимости от характера и локализации болевых ощущений.По словам эксперта, ранняя диагностика и своевременное лечение даже таких опасных заболеваний, как нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда, часто позволяют полностью сохранить нормальную функцию сердца и физические возможности пациента.Если описанная выше боль сохраняется дольше 5-10 минут в покое, не нужно ждать, когда она пройдет сама, — необходимо срочно вызвать скорую помощьЧем отличается боль в грудной клетке у мужчин и женщинЕлена Голикова подчеркнула, что диагностика болей в грудной клетке у женщин и мужчин имеет ряд отличий. Дело в том, что женские половые гормоны оказывают защитное действие, благодаря которому женщины имеют меньший риск ишемической болезни и инфаркта миокарда, чем мужчины. По словам эксперта, даже после менопаузы это преимущество довольно долго сохраняется.При обращении к врачу с болями в груди, даже типично ишемическими, ишемическая болезнь обнаруживается у женщин в полтора-два раза реже, чем у мужчин, особенно в возрасте до 50 лет, — Елена Голикова, врач-кардиологОднако благоприятное влияние женских гормонов на сердечно-сосудистую систему имеет и свои недостатки: настороженность по отношению к ишемической болезни и инфаркту миокарда у женщин обычно ниже, чем у мужчин, что увеличивает риск несвоевременной диагностики.При этом невозможно проигнорировать гинекологические заболевания, которые также могут вызывать боли внизу живота слева.Какие гинекологические заболевания вызывают боль в левом бокуНевозможно игнорировать и гинекологические заболевания, которые также могут вызывать у женщин боли внизу живота слева. Среди них:миома — доброкачественная гормонозависимая опухоль матки;эндометриоз — заболевание, при котором клетки внутреннего слоя матки — эндометрия — разрастаются за пределами органа;воспаления матки и яичников — воспалительные процессы могут вызывать распространенную боль без четкой локализации и сопровождаться очень высокой температурой тела;тазовая спаечная болезнь — образование сращений соединительных тканей в области малого таза, которое провоцирует смещение внутренних органов, хронические боли, бесплодие и нарушение работы кишечника;кисты яичников — доброкачественные образования, наполненные жидким содержимым (крупная киста может сдавливать близлежащие органы и приводить к осложнениям);разрыв или апоплексия яичника — сопровождается острой болью в нижней части живота, слабостью, понижением артериального давления, учащением пульса, может быть рвота с повышением температуры тела.Кроме того, боль в левом боку женщина может ощущать во время беременности — как внематочной, так и протекающей нормально. Такие боли могут быть вызваны характерным расширением матки, которая по мере роста зародыша немного сдвигает окружающие органы.Внимательное отношение к своему состоянию, профилактические обследования для выявления факторов риска и обращение к врачу в случае появления новых необычных симптомов позволит своевременно выявлять угрозы для здоровья и успешно их устранять, заключила Голикова.Какие еще заболевания могут провоцировать боль в левом бокуРефлюкс-эзофагитПо словам Голиковой, это заболевание довольно часто провоцирует боли в левом боку. В данном случае неприятные ощущения связаны с раздражением слизистой пищевода, которое возникает из-за заброса кислого содержимого из желудка.Эта боль обычно жгучая, чаще возникает посередине грудной клетки, за грудиной, однако может смещаться влево. Иногда сопровождается кислым вкусом во рту или отрыжкой. Боль при рефлюкс-эзофагите часто уменьшается после еды или питья и полностью проходит после недели приема препаратов, уменьшающих кислотность желудочного сока.Болезнь ТитцеДостаточно частой причиной болей в левой половине грудной клетки служит болезнь Титце — воспаление хрящей, соединяющих ребра с грудиной. Голикова отметила, что этот диагноз легко поставить при осмотре, обнаружив сильную болезненность при надавливании на реберно-грудинные сочленения.Панические атакиУ женщин чаще, чем у мужчин причинами болей в грудной клетке служат панические атаки и тревожное расстройство. Для диагностики панических атак и тревожного расстройства успешно используются специальные опросники.Эти состояния встречаются у 8-42 процентов людей с болями в грудной клетке, и каждый четвертый случай панических атак сопровождается болью в груди, — Елена Голикова, врач-кардиологСиндром раздраженного кишечникаБоль в левом боку может быть спровоцирована нарушением функции кишечника. После дефекации, то есть избавления от каловых масс, человек с синдромом раздраженного кишечника часто ощущает сильную боль в желудке, а также в нижней части живота. В большинстве случаев болевые ощущения сопровождаются рвотой. К слову, похожие ощущения может вызывать неспецифический язвенный колит.Мочекаменная болезньБоль в левом боку может быть вызвана нарушением работы мочевыводящей системы, которая состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры. Если эти органы нездоровы — например, есть камни в почках или левый мочеточник закупорен, — человек в большинстве случаев ощущает боли в нижней левой части живота.Онкологические заболеванияЗлокачественные или доброкачественные опухоли могут вызывать боли в нижней части живота или просто в левом боку — это зависит от локализации онкологии. Причем болевые ощущения, спровоцированные опухолью, становятся с каждым днем все интенсивнее и при нажатии на область ее распространения в большинстве случаев усиливаются.Профилактика болей в левом бокуАлександр Лаврищев подчеркнул, что отдельной болезни «боль в левому бо?у» не существует — это всего лишь один из симптомов, за ?оторым может с?рываться тысяча причин. Поэтому нельзя говорить и о ?а?ой-то одной стратегии профила?ти?и. Но есть набор профилактических шагов, которые современная медицина предлагает придерживаться для большинства болезней. Среди них:хороший и достаточный сон;правильное питание;150 минут физичес?ой а?тивности в неделю;достаточное употребление жид?ости;от?аз от ?урения;умеренное употребление ал?оголя, а в идеале — полный от?аз от него.Что ?асается физичес?ой нагруз?и при болях в левом боку, Лаврищев советует только ходьбу в умеренном темпе. От более сильных нагрузок стоит воздержаться, по крайней мере до консультации с врачом и установления диагноза.Врач заключил, что в медицине невозможно оценить серьезность проблемы при болях в этой области без обязательного осмотра врача и беседы с ним. Поэтому если боли повторяются, имеют тенденцию ? усилению, учащению, являются ночными, сопровождаются повышением температуры и ухудшением самочувствия, нужно ?а? можно с?орее обратиться за медицинской помощью. Если симптомы выглядят пугающими или состояние пациента быстро ухудшается — лучше сразу вызвать с?орую помощь.

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