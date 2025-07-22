Новое исследование показало, что аллергии снижают риск рака легких

Может ли аллергия защищать? Новое масштабное исследование обнаружило неожиданную связь между распространёнными аллергиями и снижением риска рака лёгких, особенно у мужчин и людей с аллергическим ринитом.В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Medicine , исследователи изучили взаимосвязь между аллергическими заболеваниями и риском развития рака легких .Аллергия и рак всё чаще признаются серьёзными проблемами здравоохранения как в развивающихся, так и в развитых странах. Рак лёгких — одно из самых распространённых онкологических заболеваний в мире. Число случаев заболевания раком лёгких и смертей от него увеличилось на 26% и 20% соответственно в период с 2010 по 2019 год. При этом количество лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности из-за рака лёгких, увеличилось на 16%.Связь аллергических заболеваний с риском рака лёгких различается в зависимости от типа аллергии. Например, астма в анамнезе связана с повышенным риском рака лёгких, тогда как аллергический ринит (АР) или экзема в анамнезе могут снижать этот риск. Астма, хотя и является аллергическим заболеванием, была намеренно исключена из данного метаанализа для обеспечения методологической однородности и предотвращения искажений, учитывая её установленную связь с повышенным риском рака лёгких.Согласно одной из гипотез, аллергия может снижать риск рака лёгких за счёт усиления иммунного контроля, опосредованного иммуноглобулином E (IgE), что может способствовать уничтожению злокачественных клеток на ранних стадиях. Другая гипотеза, напротив, предполагает, что хроническая стимуляция иммунитета может вызывать случайные мутации в быстро делящихся клетках, тем самым увеличивая риск развития рака.Авторы также отмечают, что аллергические реакции могут играть двойную роль: они оказывают разрушительное действие в первичных очагах воспаления, но потенциально защищают от него отдаленные участки. Интегративная гипотеза предполагает, что взаимодействие иммунного надзора, хронического воспаления и иммунных искажений лежит в основе взаимосвязи между аллергией и раком. Эти гипотезы дают четкое представление о сложной взаимосвязи между аллергией и раком. Несмотря на возросший интерес, существует значительная неопределенность и разногласия относительно конкретных связей между АР, экземой и раком легких.В настоящем исследовании исследователи провели метаанализ связи аллергического ринита и экземы с риском рака лёгких. Сначала они провели систематический поиск литературы в базах данных Web of Science, Embase, Cochrane Library и PubMed для выявления релевантных исследований. В качестве критериев отбора рассматривались исследования случай-контроль или когортные исследования, оценивающие связь между аллергическими заболеваниями и риском рака лёгких.Из выбранных исследований были извлечены соответствующие данные, включая дизайн исследования, географический регион, характеристики участников и результаты. Для оценки качества исследований использовалась шкала Ньюкасла-Оттавы, которая классифицировала их как низкое, среднее или высокое качество.Связь между аллергическими заболеваниями и риском рака лёгких оценивалась с помощью моделей случайных и фиксированных эффектов. Гетерогенность оценивалась с помощью критерия I-квадрат и критерия хи-квадрат. Анализ чувствительности показал, что ни одно исследование в отдельности не оказывало существенного влияния на общую величину эффекта, что подтверждает надёжность полученных результатов.В результате поиска было обнаружено 226 исследований. После дедупликации, проверки названий и аннотаций, а также полнотекстового анализа для метаанализа было отобрано 10 исследований. Из них восемь представляли собой исследования случай-контроль, а два — когортные, в совокупности охватившие более 3,8 миллиона участников.Размеры выборки варьировались от 302 до 1,74 миллиона человек. Диагнозы АР и экземы устанавливались на основании измерения уровня IgE в сыворотке крови или анкетирования. Рак лёгких диагностировался с помощью патогистологического исследования или с использованием кодов Международной классификации болезней (МКБ), в частности, МКБ-9 или МКБ-10.Три исследования были оценены как имеющие среднее качество, а семь – как имеющие высокое качество. Мета-анализ показал, что аллергические заболевания обратно пропорциональны риску рака легких. Несмотря на значительную гетерогенность исследований, анализ чувствительности показал, что ни одно из них не оказало существенного влияния на общую величину эффекта.Кроме того, был проведен анализ подгрупп по полу, типу аллергии и географическому региону. В целом, значимой связи между экземой и риском рака легких не выявлено. Напротив, между аллергическим ринитом и риском рака легких наблюдалась отрицательная корреляция. В частности, аллергический ринит был связан со снижением риска рака легких на 26% (ОР 0,74, 95% ДИ: 0,64–0,86), а экзема не показала статистически значимой связи (ОР 0,73, 95% ДИ: 0,51–1,06).Кроме того, была обнаружена отрицательная связь между аллергическими заболеваниями и риском рака лёгких у мужчин. В частности, наблюдалась отрицательная корреляция между экземой и риском рака лёгких у мужчин. У женщин наблюдалась отрицательная корреляция между аллергическими заболеваниями и риском рака лёгких, но не было связи между АР и риском рака лёгких.У мужчин отношение шансов развития аллергических заболеваний и рака лёгких составило 0,56 (на 44% меньше); у женщин — 0,71 (на 29% меньше). Кроме того, семь исследований, проведённых на американском континенте, выявили отрицательную корреляцию между аллергическим ринитом и риском развития рака лёгких, а также отсутствие связи между экземой и риском развития рака лёгких.В целом, метаанализ показал, что у людей с аллергией риск развития рака лёгких на четверть ниже, чем у людей без аллергии. Была выявлена значимая обратная связь между АР и риском рака лёгких, особенно у мужчин и жителей континентальной Америки. Хотя в целом значимой связи между экземой и риском рака лёгких не наблюдалось, у мужчин наблюдалась отрицательная связь.К ограничениям исследования относятся небольшой размер выборки, ограниченная обобщаемость, обусловленная преимущественно американским континентальным населением, и потенциальное смещение, связанное с ошибочной классификацией, возникающее из-за опоры на самостоятельные диагнозы в большинстве исследований. В большинстве включенных исследований аллергии диагностировались с помощью анкет, что может привести к смещению памяти или диагностическому смещению.Необходимы дальнейшие исследования для раскрытия патофизиологических механизмов этой связи. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших эпидемиологических исследований для уточнения этих взаимосвязей и разработки стратегий оценки риска и профилактики.

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