Популярный миф о яйцах опровергли

Существует мнение, будто яйца приводят к повышению уровня холестерина в крови. Однако профессор Джон Бакли из Университета Южной Австралии опроверг этот популярный миф.«Если употреблять яйца в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров, то они не приведут к повышению холестерина», — пояснил Бакли. По его словам, дело не в самих яйцах, а в продуктах, которые люди часто едят вместе с ними.Так многие едят яйца с колбасой или беконом. При таком подходе состояние сердечно-сосудистой системы действительно будет ухудшаться. В заключение Бакли добавил, что диетические рекомендации по исключению из рациона яиц уже давно устарели.

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