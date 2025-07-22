Популярный миф о яйцах опровергли
«Если употреблять яйца в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров, то они не приведут к повышению холестерина», — пояснил Бакли. По его словам, дело не в самих яйцах, а в продуктах, которые люди часто едят вместе с ними.
Так многие едят яйца с колбасой или беконом. При таком подходе состояние сердечно-сосудистой системы действительно будет ухудшаться. В заключение Бакли добавил, что диетические рекомендации по исключению из рациона яиц уже давно устарели.
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