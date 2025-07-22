Врач назвала неожиданное свойство алоэ

Сок алоэ при правильном использовании помогает в профилактике различных болезней, рассказала эндокринолог Елена Андреева. Неожиданное свойство комнатного растения она назвала в беседеВрач напомнила, что в листьях алоэ содержатся витамины C, E, A и группы B, фитонциды, ферменты, аминокислоты, органические кислоты, флавоноиды и целый комплекс микро- и макроэлементов. Андреева указала на то, что богатый витаминами и микроэлементами алоэ можно принимать для укрепления иммунитета — по чайной ложке дважды в день за 20 минут до еды.«Эффективность усиливается правильным питанием: сбалансированный рацион, продукты с фитонцидами, витамины, белки, сложные углеводы», — уточнила она.Эндокринолог добавила, что из-за слабительного действия алоэ лучше принимать в обед или вечером, но не утром. Курс приема врач посоветовала начать с пяти-семи дней, затем сделать перерыв на две недели и при хорошем самочувствии продлить курс до 10 дней, но не больше.«Длительный прием без перерывов может ослабить самостоятельную работу кишечника из-за легкого слабительного эффекта сока», — объяснила специалист.Андреева подчеркнула, что нужно использовать алоэ старше трех лет, за три дня до среза прекратить полив, срывать (а не срезать) мясистые листья длиной от 15 сантиметров, а сок выдавливать сразу — через марлю и деревянную ложку.

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