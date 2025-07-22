Женщинам рассказали об опасности ношения мокрого купальника
Климат во многих местах планеты становится всё более жарким. Людям вполне логично хочется перебираться из городов отдыхать поближе к разнообразным водоёмам. Но именно жарким летом, как ни парадоксально, случаются пики обострений ряда инфекционных заболеваний, которые вызваны влажной и теплой средой.
Частым диагнозом летней поры становится цистит — воспалительная патология мочевого пузыря, связанная с нарушением интимной микрофлоры. Доктор Техедор поясняет: нередко это заболевание становится следствием привычки надолго оставаться в мокром купальнике. Влажная ткань плотно прилегает к телу, создавая идеальные условия для размножения бактерий, отсюда идёт нарушение микрофлоры половых органов и раздражение тканей.
К т ому же, постоянная влажность меняет уровень pH (кислотности) влагалища, что ослабляет защитные механизмы органа. Особую осторожность стоит проявлять женщинам с ослабленным иммунитетом, с сахарным диабетом и тем, кто принимает антибиотики.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий