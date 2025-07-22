Одно сканирование мозга в середине жизни может предсказать скорость старения

Скорость старения и износа нашего организма не обязательно соответствует нашему фактическому возрасту, и эта разница может помочь предсказать продолжительность жизни и риск заболеваний. Исследователи разработали новый инструмент для оценки биологического возраста по одному сканированию мозга, сделанному в середине жизни.Инструмент, созданный международной группой ученых, основан на наборе данных о 1037 людях, родившихся в Данидине (Новая Зеландия) в 1972 и 1973 годах. Здоровье этих людей тщательно отслеживалось в течение долгого времени, что дало ученым полезную долгосрочную базу данных статистики, отражающую фактический возраст организма, а не количество прошедших дней рождения.Исследователи использовали эти данные для оценки биологического старения и обучения инструмента, который они назвали DunedinPACNI (темп старения, рассчитанный на основе нейровизуализации). Это кратко описывает его функцию: сопоставлять старение с маркерами в мозге.Система способна быстро и с высокой точностью оценить возраст организма, а затем оценить риски для здоровья и заболеваний, включая вероятность развития деменции. Вместо множества тестов в течение длительного времени достаточно одного сканирования мозга.«Что действительно круто, так это то, что мы зафиксировали, насколько быстро люди стареют, используя данные, собранные в среднем возрасте», — говорит нейробиолог Ахмад Харири из Университета Дьюка в Северной Каролине. «И это помогает нам предсказывать диагностику деменции среди людей гораздо старшего возраста».Для оценки DunedinPACNI использует 99 ключевых показателей работы мозга, включая толщину коры головного мозга, которая влияет на язык и мышление, а также объем серого вещества в мозге.После разработки DunedinPACNI исследователи протестировали его на различных данных из других исследовательских проектов в области здравоохранения, охватив в общей сложности более 50 000 человек. Было показано, что он хорошо подходит для оценки биологического возраста и прогнозирования будущих проблем со здоровьем, таких как когнитивные нарушения и сердечные приступы.Исследователи утверждают, что этот инструмент не всегда обеспечивает идеальную точность, но он даёт результаты, сравнимые или даже превосходящие результаты современных методов оценки биологического возраста. Более того, было доказано, что он полезен для разных демографических и социально-экономических групп.«Связь между старением мозга и тела весьма убедительна, — говорит Харири. — Похоже, она отражает нечто, что отражается в мозге каждого человека».Если мы знаем, что организм человека стареет быстрее, чем положено по хронологическому возрасту, это означает, что можно принять меры для снижения риска возникновения проблем со здоровьем – за годы или даже десятилетия до того, как эти проблемы проявятся. Изменения в питании или физических упражнениях в этот момент могут иметь решающее значение.Исследователи особенно заинтересованы в прогнозировании риска различных типов деменции, включая болезнь Альцгеймера. Поскольку люди во всем мире живут дольше, заболеваемость деменцией растет, и наилучшим способом борьбы с этим заболеванием может быть предотвращение его развития.«Мы действительно надеемся, что это станет ключевым новым инструментом для прогнозирования и определения риска заболеваний, особенно болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций, а также, возможно, позволит лучше оценить прогрессирование заболевания», — говорит Харири.

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