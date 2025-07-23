Раскрыт главный предвестник развода

Доктор социологии, профессор Гарвардского университета и писатель Артур Брукс раскрыл главную составляющую длительных отношений и главный предвестник развода.По словам профессора, партнеры должны быть лучшими друзьями. «Одно из самых важных условий счастливой жизни — это партнерство с человеком, который будет последним, кого вы увидите. Цель вашего брака — не страсть, а дружба. Вы должны быть близкими друзьями, в идеале — лучшими друзьями, со своим супругом/супругой», — уверяет он.К разводу приводит, продолжил он, чувство одиночества, которое испытывает человек, находясь в паре с другим, — чаще всего оно возникает после рождения детей. В таком случае Брукс рекомендовал предпринимать шаги для исследования общих интересов. «Вы должны интересоваться у партнера не только сменой подгузников, потому что это не будет общей темой навсегда, и вы окажетесь одиноки в отношениях», — объяснил он. Социолог подчеркнул, что одиночество — это не то же самое, что уединение, которое в разной степени нужно каждому.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки