По каким причинам может тошнить во время и после тренировки?

Многие активные люди жалуются на то, что иногда после тренировки они испытывают тошноту. Оказывается, это вполне объяснимо. Есть несколько факторов, которые способствуют появлению неприятных ощущений – они связаны с видом активности, питанием и условиями окружающей среды.Кристофер Бергланд, научный журналист, медицинский писатель, ультрамарафонец проанализировал научные материалы и назвал verywell семь возможных причин тошноты после тренировки.Обезвоживание. Во время занятий спортом организм с потоотделением теряет жидкость и электролиты. Если дефициты вовремя не восполнить, можно столкнуться с обезвоживанием и такими симптомами, как тошнота, головокружение, спазмы в животе. Следует пить достаточно до и во время тренировки, чтобы избежать таких последствий.Тренировка на полный желудок. Прием пищи непосредственно перед тренировкой может вызвать тошноту. Это связано с тем, что кровоток от органов пищеварения смещается к работающим мышцам. Также непереваренная пища в желудке может смещаться во время упражнений, что тоже приводит к дискомфортным ощущениям. Как правило, есть рекомендуется за 2-3 часа до тренировки.Высокоинтенсивные нагрузки. Такие виды занятий как бег, прыжки, взрывные плиометрические упражнения могут вызвать расстройство желудка, особенно, если прием пищи состоялся недавно. Повтор резких движений верх и вниз может вызывать у некоторых укачивание. Таким людям рекомендуется смена активности: ходьба, велосипед, плавание, эллиптический или гребной тренажер.Низкий уровень глюкозы в крови. Тренировки на голодный желудок могут привести к снижению уровня глюкозы в крови, а она – основной источник энергии во время физической активности. При низком уровне глюкозы может возникнуть тошнота.Перенапряжение. Слишком интенсивные тренировки или длительные тренировки на выносливость (бег на длинные дистанции или езда на велосипеде) могут вызвать расстройство желудка. Есть риск возникновения гастроинтестинального синдрома, вызванного физической нагрузкой, который сопровождается тошнотой.Тепловое воздействие. Во время физической активности вырабатывается внутреннее тепло, которое организм пытается рассеять. Тренировки в жаркую и влажную погоду еще сильнее нагружают системы охлаждения организма. Поскольку больше крови приливает к коже для отвода тепла, меньше ее поступает в кишечник – из-за этого может возникать тошнота и рвота.Спортивное питание. У тех, кто употребляет спортивные напитки или энергетические батончики может возникнуть тошнота из-за чувствительности к сахарам (фруктозе, лактозе) или другим компонентам спортпита. Спортивные напитки могут вызывать дискомфортные ощущения из-за высокого содержания сахара и электролитов. Хотя, следует помнить, что восполнение жидкости только водой может привести к дефициту натрия, так как соли выходят с потом – и в этом случае тошнота также может возникать.

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