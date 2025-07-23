Кофе опасно сочетать с некоторыми продуктами: врач Михалева

Продукты, в которых много кальция, не следует сочетать с приемом кофе, – предупредила в интервью врач-эндокринолог Оксана Михалева.Собираясь позавтракать и заваривая утром кружку кофе, мало кто думает, что с этим напитком сочетаются далеко не все продукты.Но медик констатировала:«Существуют ситуации, когда кофе опасно сочетать с некоторыми продуктами».Михалева рассказала , что не следует запивать кофе продукты, являющиеся источниками кальция и железа. Специфические вещества кофе – танины – обладают свойством связывать в пищеварительном тракте эти важные для организма элементы. В результате из-за кофе может возникать недостаток железа и кальция.«Кальций содержится в основном в молочных продуктах. Если мы употребляем молочные продукты только вместе с кофе, то его усвоение будет снижено и может развиться дефицит», – сообщила Михалева.Говоря о способности кофе стимулировать выведение из организма железа, медик уточнила, что особенно хорошо напиток связывает в организме железо растительного происхождения. Если человек вегетарианец и пьет много кофе, он рискует пострадать из-за нехватки железа, ведущего к развитию анемии и сокращению эритроцитов, доставляющих органам кислород.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки