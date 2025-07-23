Раскрыт секрет избавления от большого живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач раскрыла секрет избавления от большого живота.Ротач заявила, что регулярные тренировки сохраняют сухую мышечную массу, укрепляют кости и поддерживают здоровый метаболизм. Силовые тренировки или тренировки с отягощениями особенно полезны для поддержания или увеличения мышечной массы, что может ускорить метаболизм.В состав тренировок эксперт рекомендовала включить прыжки на скакалке, приседания, русский твист, планку, джампинг-джек в планке, берпи, бег на месте, а также велосипед.

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