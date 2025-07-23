Как может навредить здоровью чай

С питьем чая связаны многие оздоровительные эффекты, но для здоровья имеет значение то, в каком количестве он употребляется людьми.О том, что чай может вредить здоровью, когда его пьют слишком много, проинформировало турецкое издание En Son Haber. Выступившие на его страницах медицинские эксперты отметили, что данный напиток может вызывать привыкание.«В чае содержится теин – это вещество вызывает привыкание, а в больших дозах приводит к так называемому «чайному опьянению», - предупредили специалисты.Они уточнили, что самую высокую концентрацию теина содержат зеленый и белый чай, некоторые сорта черного чая, а также чай матча.Дополнительно медработники рассказали, что большое количество выпитого чая может стать причиной проблем с пищеварением, тошноты или болей в животе.В свою очередь, из-за другого компонента чая – кофеина – может учащаться сердцебиение, повышается кровяное давление. В зависимости от вида чая одна его чашка содержит от 15 до 70 мг кофеина.Тем, кто любит пить чай, специалисты советуют не употреблять напиток сразу после приема пищи – следует подождать 20 или 30 минут. Выпитый после еды чай будет мешать усвоению важных питательных веществ.«Дубильные вещества чая ухудшают всасывание железа. Чтобы снизить их количество в напитке, сократите время заваривания до 4-5 минут», - поделились рекомендацией эксперты.

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