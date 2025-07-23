Россиянам назвали полезную для печени приправу

Куркума обладает рядом полезных свойств, в частности, для печени человека, рассказала терапевт Ирина Никулина.По словам врача, входящий в состав указанной специи полифенол куркумин обладает иммуностимулирующими, противовоспалительными, антисептическими, антиоксидантными, обезболивающими, нейропротекторными и даже противораковыми свойствами. «Куркумин доказал свою эффективность при терапии многих болезней — от заболеваний печени и суставов до ряда женских репродуктивных расстройств», — отметила Никулина.Терапевт посоветовала комбинировать куркуму в блюдах с черным перцем, активный компонент которого — пиперин — на две тысячи процентов повышает усвояемость куркумина организмом. Лучшему усвоению способствует употребление куркумы с пищей с высоким содержанием жиров, добавила специалист. Она также назвала максимальную рекомендованную врачами дозу куркумы в день — 12 граммов.Натощак не стоит есть куркуму тем, у кого пониженное артериальное давление и проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно в период обострения холецистита и желчнокаменной болезни, подчеркнула врач. Она объяснила, что куркумин стимулирует желчеобразование. Кроме того, он разжижает кровь, а значит, может быть опасен для людей с проблемами свертываемости или принимающих препараты, влияющие на свертываемость крови.

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