BMC: четыре привычки существенно снижают риск развития атеросклероза

Регулярные физические нагрузки, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и сбалансированное питание существенно снижают риск образования бляшек в сонных артериях. К такому выводу пришли ученые из больницы Фувай (Китай).Анализ охватил данные более 43 тысяч взрослых с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с уже обнаруженными бляшками в исследование не включались. В течение почти двух лет участники находились под медицинским наблюдением и регулярно проходили ультразвуковое исследование сонных артерий, снабжающих кровью голову и шею.Ученые оценивали влияние четырех поведенческих факторов: отказа от курения, здорового питания, физической активности и умеренного потребления алкоголя. Все эти привычки оказались связаны с заметным снижением риска образования новых бляшек. Особенно выраженный защитный эффект выявили у тех, кто не курил и придерживался сбалансированного рациона.Наибольшее снижение риска сосудистых заболеваний наблюдалось у участников, которые следовали всем четырем рекомендациям. Ученые подсчитали, что у них риск образования бляшек был ниже на 36%. Кроме того, четыре фактора здорового образа жизни позволяют отсрочить появление отложений внутри артерий. По словам исследователей, это особенно важно для людей из группы высокого риска.

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