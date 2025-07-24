Популярный подсластитель оказался мощным оружием в борьбе с раком
Панкреатический рак считается одним из самых агрессивных, а существующие методы лечения часто неэффективны. Поэтому исследователи ищут новые природные соединения с противоопухолевыми свойствами.
В новой работе экстракт стевии подвергли микробной трансформации, используя штамм бактерий Lactobacillus plantarum SN13T. Такой подход резко усилил противоопухолевую активность: ферментированный экстракт (FSLE) гораздо сильнее угнетал рост клеток PANC?1 по сравнению с нефементированным, при этом не причиняя вреда здоровым клеткам.
Ученые выяснили, что в процессе ферментации образуется хлорогеновая кислота метиловый эфир (CAME) — соединение, которое вызывает апоптоз, то есть программируемую смерть раковых клеток. Концентрация исходной хлорогеновой кислоты в экстракте при этом падает в шесть раз, что указывает на глубокие биохимические изменения.
Команда планирует продолжить исследования на животных моделях, чтобы оценить эффективность и безопасность разных дозировок. По словам авторов, эта работа открывает перспективу использования пробиотиков и растительных экстрактов в качестве новых природных средств против опухолей.
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