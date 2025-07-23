Врач объяснила, как распознать психопата за рулем

Есть несколько признаков, которые помогут понять, что за рулём авто неадекватный водитель. О них рассказала Ольга Уманова, клинический психолог, специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино».Основной признак — агрессивное и опасное вождение. Его отличительными особенностями являются резкие маневры: такой водитель часто и необоснованно перестраивается, стремится подрезать других участников движения, превышает скорость, следует близко к идущей впереди машиной, заезжает за разметку или на обочину и пр.Также неуравновешенный человек за рулём неадекватно реагирует на раздражители (нервно сигналит по пустякам, спорит с пассажирами, агрессивно жестикулирует, кричит в окно и пр.), нарушает правила дорожного движения.Стоит обратить внимание на внешний вид авто и самого водителя. У машины могут быть механические повреждения от предыдущих ДТП, проблемы с освещением, поверхность бывает сильно грязная, что свидетельствует об апатии её владельца. Сам он нередко впадает в крайности – или педант в одежде, или демонстрирует неряшливость, безразличие к своему имиджу.Подобное поведение за рулем является асоциальным, за ним часто стоят глубокие психологические проблемы с самоконтролем, способностью к эмпатии. Человек таким образом проявляет или нарциссизм, или иные грани тёмной триады личности.

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