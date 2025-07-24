BJSM: дети переносят жару не хуже взрослых

Несмотря на устоявшееся мнение о том, что дети сильнее страдают от жары, новое исследование австралийских ученых показало, что дети в возрасте от 10 до 16 лет переносят высокие температуры так же, как и взрослые.В эксперименте приняли участие 68 физически активных детей и 24 взрослых, которые проходили беговые испытания в условиях жары до +40?°C.Как пояснил профессор Олли Джей, директор исследовательского центра, ранее считалось, что дети более уязвимы к тепловому стрессу из-за физиологических особенностей, таких как соотношение площади поверхности тела к массе. Однако полученные данные показали, что потоотделение и повышение температуры тела у детей происходят так же, как у взрослых.«Мы не обнаружили существенных различий в риске обезвоживания или перегрева между детьми и взрослыми», — отметил Джей.Тем не менее, по словам соавтора исследования, доктора Джеймса Смолкомба, важно помнить, что дети могут не осознавать, что теряют влагу, и им нужно напоминать о необходимости пить воду. В помощь родителям и тренерам ученые разработали специальный калькулятор, рассчитывающий объем жидкости, необходимый при физических нагрузках с учетом температуры, роста, веса и типа активности.Пока инструмент доступен только для бега и велоспорта, однако в будущем его планируют адаптировать и для других видов занятий.

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