Врач предупредила россиян об опасностях хронического недосыпа

Врач перечислила россиянам последствия хронического недосыпа. Дефицит сна плохо влияет на организм.Хроническое недосыпание негативно влияет на иммунитет и нервную систему, предупреждает доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Регулярный дефицит сна заставляет организм расходовать силы на восстановление, снижая защиту от болезней и стрессов.Мозг восстанавливается после одной бессонной ночи три недели, а постоянные сбои ведут к нервным расстройствам вплоть до галлюцинаций и психозов. Недостаточный сон снижает внимательность и работоспособность, затрудняя выполнение профессиональных задач и делая опасным вождение транспорта.Врач рекомендовала внимательно относиться к гигиене сна и обязательно консультироваться со специалистом при появлении трудностей засыпания

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