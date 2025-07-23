Врач предупредила россиян об опасностях хронического недосыпа
Хроническое недосыпание негативно влияет на иммунитет и нервную систему, предупреждает доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Регулярный дефицит сна заставляет организм расходовать силы на восстановление, снижая защиту от болезней и стрессов.
Мозг восстанавливается после одной бессонной ночи три недели, а постоянные сбои ведут к нервным расстройствам вплоть до галлюцинаций и психозов. Недостаточный сон снижает внимательность и работоспособность, затрудняя выполнение профессиональных задач и делая опасным вождение транспорта.
Врач рекомендовала внимательно относиться к гигиене сна и обязательно консультироваться со специалистом при появлении трудностей засыпания
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