Россиянам объяснили причину снижения аппетита летом

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина объяснила, почему летом снижается аппетит.«Снижение аппетита в жаркую погоду — реакция организма, направленная на избежание перегревания и предотвращение обезвоживания. Этот процесс регулируется взаимодействием терморегуляторных, гормональных и физиологических механизмов», — рассказала врач.По ее словам, во время пищеварения производится большое количество внутреннего тепла и энергии. Чтобы избежать перегрева, организм угнетает участки мозга, ответственные за стимуляцию чувства голода. Результатом этого и становится снижение аппетита, добавила доктор.Врач обратила внимание на то, что в жаркую погоду, чтобы снизить риск перегрева, увеличивается кровоток в периферических сосудах, например, в коже, а кровоснабжение органов пищеварения, наоборот, уменьшается. В результате процесс переваривания замедляется, и человек дольше чувствует себя сытым.Кроме того, как отметила Неудахина, в жару из-за усилившегося потоотделения человек больше пьет. Вследствие этого появляется ощущение, будто желудок заполнен, что также снижает аппетит.

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