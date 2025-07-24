Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей

Врач травматолог-ортопед Максим Саутин дал советы по безопасному для здоровья подъему тяжестей.Специалист рекомендовал для таких случаев задействовать большое количество мышц.«Когда мы поднимаем тяжелые предметы, крайне желательно это делать за счет мышц ног, а не за счет рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку», — заявил Саутин.Врач отметил, что правильная техника подъема тяжестей похожа на действия штангистов.«Нужно подсесть под предмет, держа спину прямо, и поднимать его за счет силы ног», — отметил специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки