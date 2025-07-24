Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей
Специалист рекомендовал для таких случаев задействовать большое количество мышц.
«Когда мы поднимаем тяжелые предметы, крайне желательно это делать за счет мышц ног, а не за счет рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку», — заявил Саутин.
Врач отметил, что правильная техника подъема тяжестей похожа на действия штангистов.
«Нужно подсесть под предмет, держа спину прямо, и поднимать его за счет силы ног», — отметил специалист.
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