Врач назвала витамины для женского здоровья

Женский организм нередко нуждается в поддержке, поэтому часто женщинам выписывают прием витаминов и макроэлементов. О том, как поддержать женщинам свое здоровье, рассказала врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова.Врач отметила, что витамин А может быть полезным для женщины, поскольку он способствует регенерации клеток, замедляет процессы старения, улучшает зрение, а также положительно влияет на состояние кожи и волос.Для поддержания иммунитета и борьбы с заболеваниями, по словам гинеколога, стоит принимать витамины С и D. Стоит обратить внимание на витамин Е. Он участвует в процессе овуляции и обеспечивает полноценное созревание яйцеклеток.По мнению врача, важно добирать фолиевую кислоту (витамин В9). Ее дефицит может привести к порокам развития нервной трубки у плода.При этом Орфанова рекомендовала обращаться за помощью к специалистам, которые смогут назначить нужные витамины.«Правильно подобранные витамины помогают не только сохранить красоту и молодость, но и укрепляют здоровье, улучшают самочувствие и качество жизни. Главное — не заниматься самолечением, а выбирать препараты после консультации с врачом», — пояснила специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки