Врач рассказала о вреде кондиционера для кожи лица

Часто люди при умывании используют кондиционеры для лица, не зная, что оно может вызывать обезвоживание и шелушение. Об этом рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова.«Перепад температур между раскаленным асфальтом улицы и ледяным воздухом офиса — стресс для кожного барьера. Он ослабевает, теряет способность удерживать влагу и становится еще более уязвимым перед УФ-излучением», — отметила косметолог.При этом врач дала рекомендации о том, как защитить свою кожу вместо использования кондиционера. Она посоветовала использовать антиоксиданты: витамин С, Е, ниацинамид и другие.«Среди самых эффективных — витамин С, он осветляет тон кожи и стимулирует выработку коллагена. Еще сюда можно отнести витамин Е, который увлажняет и укрепляет защитный барьер, и ниацинамид (B3), снимающий воспаления и уменьшающий последствия УФ-излучения. Есть также ресвератрол и феруловая кислота, которые усиливают защиту от вредного воздействия городских загрязнений», — поделилась КамышниковаЭксперт также рекомендовала использовать в уходе за кожей гиалуроновую кислоту и SPF-средства.

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