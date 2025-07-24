Врач предупредил о распространившихся среди подростков заболеваниях глаз

Зависимость детей и подростков от гаджетов зачастую сказывается на зрение и здоровье глаз, предупредил детский офтальмолог, офтальмохирург, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян.Длительное использование гаджетов может спровоцировать развитие близорукости, а также астенопию, то есть быструю зрительную утомляемость, синдром сухого глаза и еще ряд офтальмологических болезней, перечислил врач. При чем количество детей и подростков с этими тремя патологиями сегодня растет с огромной скоростью, отметил он.По словам специалиста, многие офтальмологи даже говорят о настоящей эпидемии близорукости, так как в крупных городах она встречается у 50 процентов подростков, в сельской местности этот показатель достигает 30.Азнаурян обратил внимание, что после выявления патологии, важно сразу же заняться ее лечением, чтобы остановить ухудшение зрения, а не менять из года в год очки на более сильные.В последнее время у подростков также часто выявляется синдром сухого глаза, который возникает, когда организм вырабатывает недостаточно слезной жидкости, пояснил медик. При этом слеза выполняет целый ряд важных функций — увлажнение, защита, очищение, питание и бактерицидное действие.«Дело в том, что когда мы смотрим на экран гаджетов, то неосознанно реже моргаем. Соответственно, глаза реже увлажняются слезой. Плюс подростки не отрываются от гаджетов круглые сутки и в результате у них возникает перенапряжение зрительной системы. Так же в этом возрасте они редко бывают на улице, и сухой воздух в помещениях тоже провоцирует синдром сухого глаза», — поделился эксперт.Кроме того, сейчас офтальмологи все чаще выявляют у подростков глаукому, добавил Азнаурян.«Этот вид глаукомы называется ювенильной. При глаукоме повышается внутриглазное давление, и из-за этого постепенно разрушается зрительный нерв. Без своевременного лечения это может привести к потере зрения. Болезнь может протекать долго незаметно, поэтому к офтальмологам часто обращаются с этим заболеванием уже в "запущенной" форме», — рассказал специалист.Чтобы защитить глаза, он порекомендовал больше гулять, обеспечить правильное освещение в помещении и контролировать время использования гаджетов. Врач призвал делать обязательные перерывы каждые 15-20 минут на 5-10-минут, чтобы зрительный орган мог отдохнуть.

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