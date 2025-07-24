Фитнес-эксперт назвала лучшие упражнения для молодых мам

Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала лучшие упражнения для женщин, которые недавно родили ребенкаЭксперт добавила, что после естественных родов должно пройти 1,5-2 месяца, а при кесаревом сечении — более 3 месяцев с разрешения врача. Яблокова также рекомендовала подготовить к занятиям бутылку воды.«Начать предлагаю с классических приседаний. В то время, как малыш спит, можно заняться укреплением мышц груди и рук, а именно сделать отжимания. Дальше выполняем выпады. Еще одно упражнение — планка на диване. Используйте мебель для укрепления спины, мышц кора и рук», — рассказала Яблокова.

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