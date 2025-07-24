Врач объяснила причины появления усов у женщин
Каплина призвала при появлении усов обращаться не к косметологу, а к врачу. «На третий-пятый день менструального цикла мы сдаем индекс свободных андрогенов и тестостерон», — объяснила она.
По словам медика, гиперандрогения диагностируется при повышении этих двух показателей. Если же данные анализы в норме, то стоит сдать 17-OH-прогестерон, тоже на третий-пятый день цикла. Другими симптомами, при появлении которых следует посетить специалиста, Каплина назвала жир на животе, ухудшение общего самочувствия, агрессию, а также нерегулярный менструальный цикл.
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