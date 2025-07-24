Как избежать отложенных последствий ковида: какие анализы сдавать?

Врач-инфекционист Светлана Ищенко поделилась рекомендациями, которые помогут минимизировать негативные последствия ранее перенесенного коронавируса.Ковидом за минувшие два года переболели почти все, хотя некоторые об этом даже не догадываются. Ведь некоторые перенесли его бессимптомно или в виде простуды, гриппа.Тем не менее, коронавирус способен оказывать влияние на организм даже спустя продолжительное время. И влияние это, естественно, не самое положительное.«На что обратить внимание в первые три месяца после встречи с коронавирусной инфекцией? Первым делом сходите на приём к терапевту со своими актуальными жалобами. Далее пройдите „клиническии? постковидный минимум“», — отмечает эксперт.Ковид наносит удар по клеткам крови, а дальше по цепочке страдают все органы. Для оценки состояния крови сдаем клинический и биохимический анализ крови, который также поможет промониторить степень поражения внутренних органов. Смотрим показатели: глюкоза, мочевина, билирубин, креатинин.Также важно понять, есть ли нарушение свертываемости крови, исключить железодефицитную анемию (сдаем анализ на ферритин и железо).Обязательно уделите внимание щитовидке. Именно она — одна из главных мишеней постковидного синдрома. Сдаем анализа на гормоны (ТТГ, Т3 и Т4 свободный).Если вас время от времени беспокоит кашель или ощущение нехватки воздуха, как будто неполного вдоха, нужно пройти КТ легких, выяснить, нет ли легочных патологий.Еще один распространенный постковидный симптом — учащенное сердцебиение, головная боль и боль в груди. Это тревожные симптомы являются серьезным поводом для ЭКГ.Этот минимальный комплекс обследований поможет вовремя выявить осложнения после перенесенного коронавируса, назначить адекватное лечение и свести к минимуму негативные последствия.Параллельно займитесь восполнением дефицитов витаминов и минералов в организме. Даже без сдачи анализов можно пропить профилактические дозы витаминных комплексов.

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