Антибиотики и не только: эти лекарства и БАДы сделают вашу кожу более чувствительной к солнцу

Некоторые лекарственные препараты или пищевые добавки могут вызвать определённые симптомы при контакте с солнцем. Это лёгкое покраснение кожи, сыпь или даже волдыри.Антибиотики. Это, например, тетрациклин или доксициклин, ципро (ципрофлоксацин) или левофлоксацин, бактрим (сульфаметоксазол/триметоприм).Трициклические антидепрессанты. Избегайте чрезмерного пребывания на солнце во время приёма амитриптилина, имипрамина, нортриптилина, сайленора (доксепина).Противогрибковые препараты. Некоторые из них могут вызвать светочувствительность. Например, грис-пег (гризеофульвин), вифенд (вориконазол).Статины. Чувствительность кожи к солнцу могут повысить липитор (аторвастатин), ливало (питавастатин), правастатин, зокор (симвастатин).Антигистаминные препараты. Их часто принимают для лечения аллергии. Примеры таких лекарств включают бенадрил (дифенгидрамин), кларитин (лоратадин), ципрогептадин, прометазин, зиртек (цетиризин).Диуретики. К ним относятся тиазидные диуретики, лазикс (фуросемид). Эти лекарства связывают с увеличением количества солнечных ожогов, кожной сыпью и изменением пигментации.Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они способны вызвать повышенную чувствительность к солнцу и кожные реакции.Противоревматические препараты, модифицирующие течение заболевания (БПВП). Среди примеров таких лекарств - арава (лефлуномид), имуран (азатиоприн), плаквенил (гидроксихлорохин), трексалл (метотрексат).Ретиноиды. Они уменьшают толщину верхнего слоя эпидермиса (защитного барьера кожи) и делают кожу более чувствительной к раздражению и солнечным ожогам.Сульфонилмочевины. Это класс препаратов, который принимают при диабете 2 типа.Противозачаточные таблетки. Они тоже могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету.Зверобой. Эта добавка может вызвать патологическую кожную сыпь.Некоторые средства по уходу за кожей. Витамин С, например, может снижать выработку меланина и естественную защиту кожу от УФ-лучей, а ретинолы, гликолевая кислота или бензоилпероксид удаляют наружный слой кожи.

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