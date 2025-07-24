Некоторые фрукты и ягоды могут препятствовать возникновению морщин
Ученые констатируют: чем темнее кожура ягод и фруктов, тем интенсивнее их омолаживающее действие на кожу. Пигменты, придающие цвет, являются собственными УФ-защитными агентами плода, то есть, они защищают растение от чрезмерного солнечного излучения. Эти природные красители являются антиоксидантами из семейства флавоноидов – антоцианами.
Дерматолог Григорий Гольдин сказал, что вещества-антоцианы борются с вредными соединениями, называемыми свободными радикалами. Свободные радикалы вызываются стрессом, нездоровым образом жизни, токсинами окружающей среды, УФ-излучением и наносят ущерб организму, стимулируя в нем воспаление, которое может привести к сердечным заболеваниям, преждевременному старению, раку. Антоцианы удаляют эти свободные радикалы и ограничивают их негативное воздействие, защищая клетки организма от окислительного стресса.
«Исследования показали, что антоцианы положительно влияют и на цвет лица – кожа кажется более здоровой, сияющей и молодой. Такой эффект обусловлен, в том числе, защитой от ультрафиолета. Чем лучше кожа защищена от него, тем лучше образуется коллаген и предотвращается появление морщин», - сообщил Гольдин.
Кроме того, антоцианы помогают предотвратить рак кожи.
Различные модели животных и пробирок показали, что красный пигмент растительных продуктов подавляет раковые клетки в зародыше, а также может замедлять рост опухолей, поделился врач.
Какие продукты содержат больше всего антоцианов.
Бузина.
Черная смородина.
Черешня.
Ежевика.
Клюква.
Клубника.
Терпкая вишня.
Малина.
Черный виноград.
Среди овощей источниками полезных веществ являются черная фасоль, красная капуста, баклажаны.
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