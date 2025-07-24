Диабетикам назвали способ безопасно наслаждаться ягодами и фруктами

Людям с сахарным диабетом стоит внимательно выбирать сезонные ягоды и фрукты, рассказала эндокринолог Наталья Мокрышева.Она обратила внимание на то, что не существует «опасных» фруктов и ягод: людям с диабетом скорее необходимо обращать внимание на гликемический индекс, то есть интенсивность подъема глюкозы после потребления того или иного продукта. К безопасным для диабетиков, то есть имеющим низкий гликемический индекс, врач она отнесла клубнику, чернику, малину, яблоки, груши и персики. В свою очередь, виноград, арбуз, дыня и бананы поднимают уровень сахара быстрее, поэтому их лучше есть реже и в небольшом количестве, подчеркнула Мокрышева.Эндокринолог также рекомендовала сочетать фрукты с белковыми продуктами: по ее словам, стоит добавить к ягодам творог или несколько орехов. Этот прием поможет замедлить рост уровня сахара и сделает перекус не только вкусным, но и полезным, заключила врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки