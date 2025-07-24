Ученые рассказали, как защитить здоровье сосудов

Здоровые привычки, такие как отказ от курения, физические упражнения и сбалансированное питание, могут снизить риск образования бляшек в сонной артерии и защитить здоровье сосудов.Группа исследователей, в состав которой вошли специалисты из больницы Фувай в Китае, изучила влияние четырёх различных факторов образа жизни на развитие бляшек в сонных артериях. Результаты опубликованы в журнале BMC Public Health.Для анализа исследователи проанализировали данные 43 651 взрослого человека с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Лица с ранее диагностированными бляшками или сердечно-сосудистыми заболеваниями были исключены.По данным исследовательской группы, участники находились под медицинским наблюдением в среднем 1,74 года, в течение которых им неоднократно проводили ультразвуковое исследование сонной артерии. Основное внимание уделялось влиянию отказа от курения, умеренного употребления алкоголя, регулярной физической активности и здорового питания.Результаты показывают, что все четыре изученных модели поведения значительно снижали риск образования новых зубных бляшек. Этот эффект был особенно выражен у некурящих участников и тех, кто придерживался здорового питания, поясняют исследователи.Эксперты продолжили: участники, которые реализовали все четыре изученных фактора образа жизни, снизили риск образования бляшек на 36%, а также отсрочили их появление в среднем на 16%. Этот эффект был особенно выражен у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.Таким образом, исследование предоставляет количественные доказательства защитного эффекта здорового образа жизни в отношении сосудистых заболеваний и подчёркивает важность профилактики. Раннее принятие мер может не только предотвратить атеросклероз, но и замедлить его прогрессирование.Авторы отмечают, что возникновение артериосклероза не является неизбежностью, и на него можно повлиять простыми способами. Сочетание здорового питания, регулярных физических упражнений, отказа от курения и умеренного потребления алкоголя может не только значительно снизить риск, но и замедлить развитие заболевания.

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