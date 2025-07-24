Яблоки и другие виды фруктов, которые снизят уровень холестерина

Из-за высокого уровня холестерина в крови может увеличиться риск развития болезней сердца и других проблем со здоровьем. Вот какие фрукты могут помочь этого избежать.

Яблоки. Это хороший источник полифенолов и клетчатки. Эти вещества как раз снижают уровень холестерина.

Косточковые фрукты. В них содержатся антиоксиданты антоцианы, флавоноиды и каротиноиды, которые полезны для сердца. Благодаря растворимой клетчатке в этих плодах вы также снизите уровень вредного холестерина в крови.

Манго. Его регулярное употребление связывают с получением меньшего количества холестерина из продуктов питания. Один обзор показал, что манго помогает снизить вероятность развития болезней сердца и других хронических недугов.

Цитрусовые. Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые могут снижать уровень холестерина в крови.

Киви. Этот фрукт повышает уровень полезного холестерина в крови и снижает уровень вредного.

Груши. Согласно результатам исследований, регулярное употребление груш улучшает показатели здоровья сердца, в том числе снижает уровень холестерина.

Ягоды. В малине, клубнике, чернике много антиоксидантов и растворимой клетчатки, которые жизненно важны для сердца.

Виноград. Он богат полифенолами, полезными для сердца и уровня холестерина в крови.

Авокадо. Этот фрукт снижает уровень холестерина за счёт полезных жиров и растительных стеринов.

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