Психолог объяснил причины возникновения выгорания на работе
«Нейронаука говорит, что в возрасте от 25 до 34 лет, если у человека трудовая деятельность умственная, то он работает на пике потенциала своих возможностей за счет молодости и мотивации. Но физиологически системы самоконтроля и стрессоустойчивости только формируются, у них нет твердой базы. На помощь приходит кортизол», — объяснил Цветков
Психолог отметил, что при длительном стрессе кортизол угнетает иммунитет, нарушает сон и снижает уровень гормонов радости. Кроме того, нарушается работа префронтальной коры мозга, отвечающей за концентрацию и контроль эмоций, а мозг переходит в режим выживания. В этом состоянии человек может ощущать желание всё бросить. Выгорание — результат игнорирования своих эмоций, подчеркнул Цветков.
18 июля эксперт Святослав Семеренко в беседе с RT назвал привычку постоянно оправдываться препятствием для развития в карьере. По его словам, фразы «не успел из-за нагрузки» или «это не моя зона ответственности» создают образ ненадежного сотрудника. Семеренко подчеркнул, что боязнь высказать свое мнение и необоснованная скромность также могут помешать профессиональному росту
В тот же день директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова призвала не игнорировать выгорание. По ее словам, если такие мысли становятся регулярными, то нужно искать причину. Порой это может быть перегруз, а иногда отсутствие развития в карьере
Также в июле директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что к полноценному возвращению в рабочие процессы после выгорания нужно подходить постепенно. Чтобы не допустить повторного истощения, необходимо найти дополнительные источники энергии. Это должны быть занятия, не связанные с работой и не требующие результата.
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