Психолог объяснил причины возникновения выгорания на работе

Психолог Роман Цветков рассказал о причинах выгорания на работе. По словам эксперта, эмоциональное выгорание — это не обычная усталость, а серьезное истощение внутренних ресурсов организма.«Нейронаука говорит, что в возрасте от 25 до 34 лет, если у человека трудовая деятельность умственная, то он работает на пике потенциала своих возможностей за счет молодости и мотивации. Но физиологически системы самоконтроля и стрессоустойчивости только формируются, у них нет твердой базы. На помощь приходит кортизол», — объяснил ЦветковПсихолог отметил, что при длительном стрессе кортизол угнетает иммунитет, нарушает сон и снижает уровень гормонов радости. Кроме того, нарушается работа префронтальной коры мозга, отвечающей за концентрацию и контроль эмоций, а мозг переходит в режим выживания. В этом состоянии человек может ощущать желание всё бросить. Выгорание — результат игнорирования своих эмоций, подчеркнул Цветков.18 июля эксперт Святослав Семеренко в беседе с RT назвал привычку постоянно оправдываться препятствием для развития в карьере. По его словам, фразы «не успел из-за нагрузки» или «это не моя зона ответственности» создают образ ненадежного сотрудника. Семеренко подчеркнул, что боязнь высказать свое мнение и необоснованная скромность также могут помешать профессиональному ростуВ тот же день директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова призвала не игнорировать выгорание. По ее словам, если такие мысли становятся регулярными, то нужно искать причину. Порой это может быть перегруз, а иногда отсутствие развития в карьереТакже в июле директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что к полноценному возвращению в рабочие процессы после выгорания нужно подходить постепенно. Чтобы не допустить повторного истощения, необходимо найти дополнительные источники энергии. Это должны быть занятия, не связанные с работой и не требующие результата.

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