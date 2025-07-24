Названы способы распознать маньяка

Маньяка можно попытаться вычислить по глазам, рассказала кандидат психологических наук, психолог-физиогномист Алена Никольская.По ее словам, у психически нездоровых людей особенный, будто бы «электрический» или «металлический» взгляд — с особым блеском. «И этот взгляд либо застывший, немигающий, как будто он смотрит очень глубоко внутрь самого себя, либо, наоборот, бегающий и беспокойный, неспособный зафиксироваться на каком-либо объекте», — объяснила специалистка. Никольская добавила, что потенциально опасные люди часто делают лишние движения: даже стоя на месте они переминаются с ноги на ногу, теребят что-то в руках или непрерывно «играют» пальцами.Кроме того, Никольская указала два «типажа», которые с большей вероятностью, чем обычные люди, склонны быть маньяками. У первого типа людей скошенный или невысокий лоб, сильные и выступающие надбровные дуги, жесткая квадратная челюсть, объемные выступающие скулы и особо пышная растительность на лице, нос с горбинкой или крючком. У таких людей очень высокий уровень тестостерона, поэтому они могут быть склонны к агрессии, заявила специалистка.Она добавила, что люди с недостатком тестостерона тоже имеют предрасположенность к насилию — из-за ощущения слабости перед миром. «У таких маньяков, наоборот, зачастую, скошенный, маленький подбородок и будто бы смазанное лицо, будто бы его стерли тряпкой. Такие зачастую становятся тихими маньяками, которые мстят окружающему миру за свою несчастную жизнь», — подчеркнула она.Никольская напомнила, что наличие или отсутствие этих признаков не дает полной гарантии того, что человек опасен или безопасен. При общении с незнакомцем любой внешности она рекомендовала соблюдать элементарные меры безопасности: не идти на свидание в безлюдные тихие места, не оставаться один на один в замкнутом пространстве, а при малейшем подозрении под любым предлогом уйти.

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