Врач назвал семь веских причин для увеличения потребления воды
«Вода ускоряет обмен веществ и снижает аппетит. Выпивайте один стакан перед едой. Так вы съедите меньше», — посоветовал Ивашков. Кроме того, вода увеличивает количество энергии, а из-за обезвоживания организма может возникнуть усталость
Также вода помогает бороться со стрессом, поддерживает мышцы и суставы, способствует омоложению кожи. К тому же она положительно сказывается на работе кишечника, в том числе снижает риск запоров. Наконец, вода защищает почки от образования камней, заключил Ивашков.
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