Врач оценил вред от привычки хрустеть пальцами

Существует мнение, будто привычка хрустеть пальцами наносит вред здоровью суставов. Правдивость этого утверждения оценил врач-физиотерапевт Рауль Вальдесусо .Как пояснил Вальдесусо, хруст возникает из-за того, что лопаются пузырьки газа, которые образуются в суставной полости. По его словам, здоровые люди могут заниматься этим без последствий в виде износа суставов и повреждения костных структур.Однако, подчеркнул врач, при наличии каких-либо заболеваний суставов лучше от этой привычки отказаться. Кроме того, не стоит хрустеть пальцами и в том случае, если это действие сопровождается болью, воспалением и последующим ограничением подвижности, добавил он.

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