Врач указала на главные ошибки при мытье головы

Врач Айна Салом заявила, что многие люди неправильно моют голову.По словам Салом, мыть шампунем необходимо исключительно кожу головы, но не сами волосы — они очистятся благодаря стекающей во время ополаскивания пене, пояснила она.Также медик призвала отказаться от мытья головы горячей водой, поскольку из-за высокой температуры волосы становятся сухими и ослабленными. Кроме того, по ее словам, многие люди недостаточно времени уделяют ополаскиванию, из-за чего шампунь до конца не смывается. Это чревато возникновением раздражения кожи головы. Салом подчеркнула, что изменение способа мытья волос может быть эффективнее дорогостоящих масок.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки