Врач указала на главные ошибки при мытье головы

Врач Айна Салом заявила, что многие люди неправильно моют голову.

По словам Салом, мыть шампунем необходимо исключительно кожу головы, но не сами волосы — они очистятся благодаря стекающей во время ополаскивания пене, пояснила она.

Также медик призвала отказаться от мытья головы горячей водой, поскольку из-за высокой температуры волосы становятся сухими и ослабленными. Кроме того, по ее словам, многие люди недостаточно времени уделяют ополаскиванию, из-за чего шампунь до конца не смывается. Это чревато возникновением раздражения кожи головы. Салом подчеркнула, что изменение способа мытья волос может быть эффективнее дорогостоящих масок.

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