Врач Павличенко советует включить в рацион осенью три полезных продукта

По словам кандидата медицинских наук Светланы Павличенко, одним из наиболее полезных осенью продуктов, укрепляющих здоровье, является клюква.Врач Павличенко посоветовала в ходе интервью включить в рацион питания осенью три по-особому полезных продукта«Клюква, гранаты и тыква являются самыми полезными сезонными продуктами в осенний период», - поделилась мнением специалисткаГоворя о плодах граната, Павличенко подчеркнула, что они насыщены витаминами. В частности, в гранате много витамина К, который участвует в процессах кроветворения, препятствует развитию анемии. Помимо того, он содержит витамин С, фолиевую кислоту, сердечный минерал калий.Врач сообщила, что гранат насыщен антиоксидантами, благодаря которым эффективно борется с воспалением. В то же время эксперт предупредила, что«людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника, а также склонным к запорам гранат противопоказан».Еще один продукт осени – клюква. Павличенко уточнила, что в стакане свежей клюквы может содержаться до четверти нужного организму дневного количества витамина С. Также ягода снабжает витаминами А, Е, К, помимо них – калием, железом, марганцем.«Клюква богата клетчаткой, особенно пектином. За счет высокого содержания антиоксидантов клюква обладает противовоспалительными свойствами», - добавила врач.Помимо этого Павличенко посоветовала включить в рацион осенью такой полезный продукт как тыкву. В ее составе организм получает бета-каротин, из которого производит витамин А, способствующий регенерации и поддерживающий работу иммунной системы.«Благодаря растительным фитостеролам, тыква играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, способствует снижению уровня холестерина», - резюмировала эксперт.

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