Хиджама: что это за процедура, для чего нужна, польза и вред

Хиджама (от арабcкого — «высасывание») — это методика кровопускания, при которой используется вакуумное воздействие на кожу с последующим надрезом и удалением небольшого объёма крови. Процедура относится к традиционным лечебным практикам стран Африки и Ближнего Востока. Она применяется для оздоровления организма, устранения застойных явлений в кровообращении, а также в качестве профилактики и вспомогательной терапии при различных заболеваниях.Первые упоминания о кровопускании, схожем по технике с современной хиджамой, зафиксированы в медицинских текстах Древнего Египта, Китая и Индии. В Средние века хиджама считалась стандартным элементом лечения наряду с фитотерапией и массажем. Несмотря на вытеснение метода с развитием академической медицины в эпоху Просвещения, он сохранился в народной практике вплоть до наших дней.Принцип действия хиджамыФизиологический эффект хиджамы объясняется несколькими основными механизмами. Во-первых, вакуум, создаваемый в специальных чашах (банках), вызывает расширение капилляров и приток крови к обрабатываемому участку кожи. Это способствует локальной гиперемии, улучшает микроциркуляцию и активирует обменные процессы.Во-вторых, после надреза кожи и удаления небольшого количества крови (обычно 20-100 мл) происходит снижение вязкости крови и частичное выведение продуктов метаболизма, воспалительных медиаторов и биологически активных веществ. Это снижает системную воспалительную нагрузку, стимулирует иммунную систему и активизирует процессы регенерации.Показания и противопоказанияНаиболее часто процедура применяется при следующих состояниях:хронические головные боли и мигрени;артериальная гипертензия;боли в спине и шее (остеохондроз, миозиты);хроническая усталость и переутомление;ревматоидные и артритические боли;заболевания пищеварительного тракта (дискинезия, гастрит);кожные заболевания (экзема, псориаз);бесплодие, нарушения менструального цикла;профилактика инфекционных заболеваний.Однако, несмотря на широкую популярность, у хиджамы есть ряд противопоказаний, к которым относятся:острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния;анемия и нарушения свёртываемости крови;онкология;психические расстройства в стадии обострения;беременность;тяжёлая сердечная и почечная недостаточность;сахарный диабет с осложнениями;возраст до 10 и старше 70 лет (относительное противопоказание, зависит от общего состояния пациента).Перед проведением процедуры обязательна предварительная консультация со специалистом для оценки рисков и целесообразности техники.Методы проведения хиджамыТрадиционная хиджама осуществляется с использованием стеклянных или металлических банок, огня для создания вакуума и острых лезвий или скарификаторов для выполнения микронарезов. На выбранный участок кожи накладывается банка, из которой предварительно вытеснен воздух (обычно с помощью поджигаемого ватного тампона).В результате создаётся отрицательное давление, кожа втягивается внутрь, усиливается локальный приток крови. Через несколько минут банку снимают, кожу аккуратно надрезают, после чего снова накладывают банку, чтобы извлечь небольшое количество крови. Процедура проводится строго по определённым биологически активным точкам, основанным на традиционной медицине и рефлексотерапии.Современная хиджама использует стерильные одноразовые банки из пластика с насосом, автоматические скарификаторы, антисептические средства до и после процедуры. Вакуум создаётся не огнём, а при помощи механического или электронного насоса, что исключает риск ожогов и обеспечивает более точный контроль давления. Всё чаще хиджама сопровождается медико-диагностическим контролем (например, измерением артериального давления, уровня гемоглобина и глюкозы крови).Польза и эффекты хиджамыСогласно ряду клинических наблюдений и обобщённых данных традиционной медицины, хиджама оказывает следующие терапевтические эффекты:улучшает периферическое кровообращение;снижает артериальное давление;оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие;способствует выведению токсинов и метаболитов;активизирует иммунную систему;уменьшает мышечные спазмы;ускоряет заживление тканей за счёт регенераторных механизмов.У ряда пациентов наблюдаются улучшение самочувствия, повышение работоспособности, нормализация сна и снижение тревожности.В рамках профилактической медицины хиджама используется для предупреждения развития хронических заболеваний, особенно у лиц с высоким уровнем стресса, гиподинамией и нарушением обмена веществ.Периодическое проведение процедуры способствует очищению крови, поддержанию сосудистого тонуса и снижению риска атеросклероза, гипертонии, варикозной болезни. Также отмечаются положительные эффекты в предупреждении сезонных вирусных инфекций, при этом за счёт стимулирования неспецифических факторов иммунитета.Процесс проведения процедурыПеред процедурой пациенту рекомендуется соблюдать лёгкую диету, избегать кофеина, алкоголя и интенсивных физических нагрузок, обеспечить эмоциональное спокойствие и хорошее самочувствие.Этапы процедуры:антисептическая дезинфекция зон, на которые будут установлены банки;банки устанавливаются на кожу для создания локального притока крови (на 3-5 мин);банки снимаются, кожа слегка надрезается стерильным инструментом;банки вновь ставятся для извлечения крови (на 5-10 минут).Банки удаляются, кожу протирают антисептиком, наносят заживляющую мазь.При необходимости пациенту накладывается стерильная повязка. После хиджамы важно избегать купания, физических нагрузок и переохлаждения в течение 24 часов. Пациенту нужно пить больше воды и соблюдать лёгкий режим питания, наблюдать за состоянием кожи и общим самочувствием. Обычно восстановление занимает один-три дня, а следы от процедуры исчезают через 7-10 дней.Научные исследования и мнения специалистовИсследований по данному вопросу очень мало, но тексты имеющихся указывают, что после процедур:у пациентов с гипертонией наблюдалось стойкое снижение АД;у больных с мигренью частота приступов снизилась на 45% после трёх сеансов;у пациентов с синдромом хронической усталости наблюдалось улучшение общего самочувствия и показателей крови.Официальные мнения специалистов разделяются. Консервативная часть медицинского сообщества выражает осторожность, ссылаясь на недостаточную доказательную базу. Однако многие врачи, особенно в странах с развитыми традициями интегративной медицины (Иран, Турция, Китай), признают хиджаму как вспомогательный метод лечения, при условии соблюдения санитарных норм и правильного выбора показаний.Владимир Лобков, врач-терапевт со стажем более 25 лет, гастроэнтеролог, основатель клиники «Авиценна:«Хиджама сопряжена с определёнными рисками: от инфицирования и чрезмерного кровопускания до случаев, когда пациент отказывается от необходимого медикаментозного лечения. Поэтому я всегда рекомендую рассматривать такие процедуры только в качестве дополнительного средства».Сама по себе процедура может оказывать краткосрочный эффект за счёт улучшения микроциркуляции, лёгкой стимуляции иммунной системы и психофизиологической разрядки. Но схожий эффект можно получить с помощью более изученных и предсказуемых методов — таких как лечебный массаж, физиотерапия, умеренная физическая активность, сбалансированное питание и психотерапевтическая поддержка.Мифы и заблуждения о хиджамеСреди сторонников хиджамы нередко можно услышать утверждения о её почти чудодейственных свойствах.Процедура способна излечить буквально все болезни — от головной боли до аутоиммунных и онкологических заболеваний.Хиджама абсолютно безопасна и подходит каждому, независимо от возраста и состояния здоровья.Чем больше крови извлечено в ходе процедуры, тем выше её эффективность.Хиджама может полностью заменить медикаментозное лечение и регулярное наблюдение у врачей.Однако подобные представления не соответствуют реальному положению дел.На сегодняшний день не существует универсального терапевтического метода, который эффективно действовал бы при всех патологиях — и хиджама не является исключением.При неправильной технике выполнения, использовании нестерильных инструментов или игнорировании противопоказаний возможны осложнения — от кожных инфекций до развития анемии при избыточной кровопотере.Попытки самолечения, отказ от лекарственной терапии или отсрочка обращения за квалифицированной медицинской помощью в пользу хиджамы могут иметь крайне неблагоприятные последствия.Если вы решили попробовать эту методику терапии, то отношение к хиджаме должно быть критическим и взвешенным: без слепой веры в её эффективность, но и без категоричного отрицания её возможного терапевтического потенциала.С ростом интереса к комплементарной медицине хиджама получает всё больше внимания. При условии проведения крупных исследований, стандартизации методик и интеграции в систему доказательной медицины процедура может занять своё место среди дополнительных терапевтических средств при лечении ряда хронических заболеваний.

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