Питье чая может давать скрытые побочные эффекты

По разным причинам питье чая может неблагоприятно сказываться на организме и самочувствии.Нарушение естественных биоритмов. Чай, содержащий кофеин, может способствовать нарушению естественного циркадного ритма организма. Последствием такого нарушения могут быть сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с психикой и ночным сном, прибавка в весе или общее ослабление иммунной системы«Если мы пьем слишком много чая с кофеином днем или вечером, то можем сбить наш график сна, а это в свою очередь собьет циркадные ритмы», - цитируют специалистов ИноСМИ.Риск рака. Ряд исследований показал, что привычка пить горячий чай провоцирует плоскоклеточную карциному пищевода (рак пищевода). По мнению ученых, температура употребляемых напитков не должны превышать 65 градусов.Снижение уровня железа. Не слишком и много вы пьете чая? Журнал Food Science and Nutrition опубликовал данные, согласно которым питье черного и зеленого чая серьезно ухудшает усвоение организмом железа – его биодоступность может снижаться до 94%. На усвоение железа негативно влияют такие вещества чая, как танины. Вследствие недостатка железа человек может страдать от приступов усталости, тревожности, головных болей.Запоры. Одним из компонентов чая теофиллин – данное соединение может вызывать желудочно-кишечные расстройства. Среди их симптомов медики называют склонность к запорам, тошноту.

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