Любителям курортных романов за границей перечислили несколько правил безопасности

Телеведущая и эксперт по отношениям Анна Ричардсон дала несколько советов любителям курортных романов за границей.Ричардсон обратила внимание, что путешественники все чаще воспринимают курортный роман как нечто серьезное, а не поверхностное. «Будь то разговор за ужином во Флоренции или поход с местным жителем в Хорватии, речь идет о настоящей связи, а не только о химии», — поделилась она наблюдениями.Чтобы флирт за границей был захватывающим и запоминающимся, эксперт посоветовала соблюдать несколько правил безопасности. «Изучите обстановку в стране отдыха (и ее культуру): подготовьтесь, прежде чем бездумно бросаться в неловкую ситуацию. Поцелуй в щеку в одном месте может означать нечто большее в другом», — предупредила она.Ричардсон также посоветовала начинать отношения на курорте не с секса, а с чего-нибудь простого, например, с предложения осмотреть достопримечательности или просьбы посоветовать интересное направление для экскурсии. «Выучите несколько местных фраз: эти небольшие усилия могут многое изменить и продемонстрировать ваш искренний интерес», — уверяет она.Наконец, напомнила эксперт, необходимо выбрать мобильный тариф, который позволит путешественнику оставаться на связи — это важно и для поддержания новых знакомств, и для безопасности.

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