Названы восемь продуктов для снижения риска сердечного приступа

Диетологи Сэм Райс и Делл Стэнфорд посоветовали добавить в рацион восемь продуктов для снижения риска возникновения сердечного приступа.Специалисты призвали ежедневно употреблять по одному яблоку, причем вместе с кожурой, так как в ней содержится большая часть полезных веществ. Также они порекомендовали есть виноград вне зависимости от его цвета.Кроме того, по словам диетологов, снизить риск инфаркта помогут овес, оливковое масло и миндаль. Для этой цели подойдет и лосось, который стоит употреблять не реже одного раза в неделю. В заключение эксперты посоветовали включить в рацион зеленый чай и темный шоколад с высоким содержанием какао.

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