Назван железный повод немедленно оборвать отношения
Уорд считает, что фраза «Я не хочу причинять тебе боль» должна стать предупреждением для партнера, который ее слышит. «Когда кто-то говорит: "Я не хочу причинять тебе боль", на самом деле он признается, что считает, будто вы испытываете к нему больше чувств, чем он к вам», — уверена она.
Эта фраза, по мнению коуча, демонстрирует, что говорящий не полностью заинтересован в отношениях. «Человек знает, что вы заботитесь о нем больше, чем он о вас, и закладывает основу для оправдания своего будущего плохого поведения», — предупредила она, добавив, что люди могут использовать подобные выражения, чтобы избавить себя от чувства вины за боль, причиненную партнеру в будущем.
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