Хроническая болезнь почек может быть связана с повышенным риском потери зубов

По данным исследования, опубликованного в журнале Renal Failure, хроническая болезнь почек (ХБП) связана с повышенным риском потери зубов, при этом более высокая распространенность ХБП наблюдается среди людей, имеющих менее 20 зубов.На-Ён Ким из стоматологического факультета Национального университета Чоннам и Ки-Хо Чон из Национального университета Чоннам, оба в Кванджу, Южная Корея, использовали данные Корейского национального исследования здоровья и питания (KNHANES), чтобы подтвердить связь между хронической болезнью почек и количеством зубов. Исходные данные были получены в ходе шестого и седьмого исследований KNHANES, в которых приняли участие 16 125 взрослых в возрасте 40 лет и старше.Исследователи обнаружили, что распространенность ХБП была значительно выше среди людей с менее чем 20 зубами. После корректировки по возрасту, полу, доходу семьи, образованию, употреблению алкоголя, курению, индексу массы тела, гипертонии, сахарному диабету, стенокардии, инфаркту миокарда, инсульту, дислипидемии, а также результатам осмотра полости рта в течение года, ежедневной частоте чистки зубов и использованию средств гигиены, ХБП ассоциировалась с наличием менее 20 зубов (коэффициент шансов 1,34).«При разработке комплексного плана профилактики и лечения заболеваний у пациентов с ХБП предполагается, что необходимо будет объединить программы по улучшению здоровья полости рта», — пишут авторы. «В будущем необходимы масштабные лонгитюдные исследования с поправкой на дополнительные факторы риска, чтобы прояснить взаимосвязь между потерей зубов и ХБП».

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