Здоровый образ жизни также защищает от болезни Альцгеймера и других заболеваний

Здоровый для сердца образ жизни приносит множество преимуществ для здоровья, таких как лучшее сохранение функции легких и зрения в пожилом возрасте, а также значительное снижение риска развития ХОБЛ, болезни Альцгеймера, диабета и заболеваний почек.Группа исследователей, в состав которой вошли специалисты из Университета Миннесоты (США), исследовала комплексное влияние сердечно-сосудистых заболеваний на здоровье. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA).В рамках своего исследования учёные проанализировали 473 исследования, чтобы оценить влияние так называемой программы «Жизнь — простая 7» на другие аспекты здоровья. «Жизнь — простая 7» — это концепция, разработанная Американской кардиологической ассоциацией, которая охватывает семь простых, но важных факторов для здоровья сердечно-сосудистой системы.Команда исследовала влияние на когнитивные функции, мышечную силу, психологическое благополучие, хронические заболевания и медицинские расходы, а также другие факторы. Команда также включила в анализ такие редко принимаемые во внимание параметры, как осложнения беременности или проблемы со слухом, поясняет команда.По словам экспертов, люди, ведущие здоровый образ жизни, получают пользу на многих уровнях, которые на первый взгляд не связаны напрямую с сердцем. По словам исследовательской группы, здоровый образ жизни также оказывает положительное влияние на функцию легких, зрение, слух, здоровье зубов и мышечную силу в пожилом возрасте.Кроме того, здоровый для сердца образ жизни также снижает риск депрессии, стресса и хронических заболеваний, таких как рак, ХОБЛ, болезнь Альцгеймера, диабет 2 типа и заболевания почек.В то же время участники, ведущие здоровый образ жизни для сердца, сообщили о более высоком общем качестве жизни и меньшем риске осложнений беременности, апноэ во сне, эректильной дисфункции и ограничений подвижности, добавляют исследователи.«Хотя недавно мы узнали, что здоровье сердца и здоровье мозга тесно связаны, в этом исследовании мы обнаружили, что почти каждая система органов и функция тела с головы до ног получают пользу от здорового для сердца образа жизни», — сказала автор исследования Лилиана Агуайо.Исследование убедительно подчёркивает, что здоровье сердца — это не изолированная цель, а основа целостного благополучия. Сознательное внимание к питанию, достаточная физическая активность, здоровый сон и минимизация факторов риска укрепляют здоровье на многих уровнях.

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