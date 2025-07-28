Врач поделилась пятью правилами выбора вкусного арбуза

Диетолог Джулия Фарре заявила, что если следовать пяти правилам, то можно легко выбрать вкусный арбуз.Фарре посоветовала выбирать арбузы, у которых есть большое пятно на кожуре, причем у спелого и вкусного плода оно будет не белого, а желтого цвета. Также перед покупкой стоит постучать по арбузу. О его спелости говорит глухой звук, пояснила специалистка.Кроме того, врач порекомендовала внимательно осмотреть плодоножку. По ее словам, стоит покупать плоды, у которых она сухая и слегка закрученная. В заключение Фарре добавила, что вкусный арбуз должен быть тяжелее, чем кажется на первый взгляд, и иметь как можно более близкую к шарообразной форму без неровностей.

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