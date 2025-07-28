Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она стане
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Работа ученых из университета Флориды показала, как правильно пробудить иммунитет, чтобы добиться противоопухолевого иммунного ответа. В их научной статье описан интересный феномен. Есть такой эффективный метод лечения солидных опухолей, как иммунотерапия. Таргетные препараты, которые применяются в рамках иммунотерапии, представляют собой моноклональные антитела. Они не относятся к жесткой химиотерапии, поэтому имеют меньше побочных эффектов и, в отличие от традиционной химиотерапии, не вызывают резкого старения организма.
Если опухоль обладает иммунологической активностью — это большое везение. В таких случаях иммунотерапия может быть особенно эффективной. Обычно так происходит с опухолями, в которых накоплено много мутаций, а значит, и много антигенов, за которые может зацепиться иммунная система.
Пациенту вводят специфическое антитело, чаще всего пембролизумаб Кейтруда. Препарат помогает иммунной системе распознать опухоль, снимает ее защитные механизмы и делает раковые клетки уязвимыми. В результате собственная иммунная система организма начинает грызть эту опухоль.
Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что пембролизумаб и другие подобные антитела, блокирующие ингибитор контрольной точки, работают эффективнее, если одновременно вводить препарат и активировать выработку интерферона первого типа. Это позволяет усилить действие лекарства. Опять же не для всех опухолей, а только для иммуноактивных.
Почему именно на интерферон сделана ставка?
Никто никаких ставок не делал, просто был открыт феномен, что одновременно с интерфероном инъекция моноклональных антител будет эффективней. Но важно понимать, что это не просто укол интерферона. Речь идет о стимуляции его внутренней выработки.
Теперь встает вопрос, как повысить уровень интерферона. Что может запустить его внутреннюю продукцию? Один из вариантов — привлечь патоген или вещество, имитирующее патоген. Исследователи показали, что использование мРНК-вакцин, содержащих любые антигены, а не только те, что специфичны для конкретной опухоли, значительно повышает эффективность иммунотерапии. В статье не говорится, что все опухоли удалось вылечить или что рак побежден.
Речь идет о другом: когда вы вводите любую мРНК-вакцину, не обязательно против опухоли, она все равно вызывает иммунный ответ. Например, у Pfizer были вакцины, после которых у людей поднималась температура. Это происходило из-за интерфероновой волны, вызванной РНК-вакциной. То есть интерфероновая реакция повысит эффективность иммунотерапии.
Насколько повышается эффективность онкотерапии в этом случае?
В статье этого не сказано. Ну и нужно понимать, что это был эксперимент на мышах в рамках конкретной модели. Возможно, они смогли вылечить всех грызунов, но это не означает, что у мышей такие же опухоли, как у людей.
У людей эта схема может не сработать или сработать по-другому. Феномен очень интересный, но до того, чтобы завтра с помощью этой технологии удалось все опухоли вылечить, — как до Луны пешком.
Для каких видов рака метод может оказаться перспективным?
Примерно десять процентов солидных опухолей каждого вида могут обладать таким свойством. Это касается рака кишечника, желудка, груди, легких и других типов. Таким образом, около 10 процентов онкопациентов могут быть вылечены с помощью этих методов. Естественно, дальнейшая цель — увеличить это число. Например, повысить эффективность лечения, чтобы оно помогало не 10, а 20 процентам пациентов.
Как скоро начнутся исследования этой технологии на людях?
Не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Для проведения исследований на людях необходимы препараты интерферона первого типа, а у нас их практически нет. На Западе интерфероны всегда вызывали сомнения, так как их эффективность зависит от индивидуальных особенностей организма. Испытания показали, что у одних пациентов они работают, а у других — нет.
Из-за этого препараты интерферона были признаны недостаточно эффективными и бесперспективными. Сейчас они не защищены патентами и утратили свою коммерческую привлекательность, поэтому никто не будет разрабатывать новые препараты на основе интерферонов, что вызывает сожаление. Мы сознательно отказались от многих перспективных разработок, так как они не приносят прибыли.
В результате в западных странах остался только один препарат на основе интерферона — «Пегасис» от компании Roche. Он используется в терапии гепатита С и до сих пор доступен.
Однако вакцина мРНК — это разработка компании Pfizer. Это означает, что Roche должна будет сотрудничать с Pfizer, своим давним конкурентом, для проведения совместных исследований. Такое сотрудничество возможно, но вряд ли оно будет быстрым. Совместные испытания пар препаратов от двух разных мам-компаний, как правило, идут похуже, чем от одной мамы.
Часто ли бывает, что технологии, отлично зарекомендовавшие себя в испытаниях на животных, на людях не работают?
Конечно. Противоопухолевых лекарств, испытанных на мышах, но не ставших полноценными препаратами для людей, очень много. Вылечить мышь от рака легко, потому что мышь — короткоживущее животное. Вот вы его вылечили от рака, а потом оно просто умерло, потому что у него жизнь закончилась, понимаете? А человек-то будет жить еще пять лет, и у него опухоль вернется.
Если пациенты, проходящие лечение от рака, решат привиться какой-нибудь мРНК-вакциной, это поможет им? Или хотя бы не навредит?
Во-первых, в России таких вакцин в свободном доступе пока нет. В центре имени Гамалеи разрабатывается вакцина для лечения онкологических опухолей на платформе мНРК, но ее испытания еще не закончены. Во-вторых, даже если кто-то сможет найти препарат, повторить технологию будет сложно. Моноклональные антитела для иммунотерапии вводятся раз в неделю или в две. Не будет же человек каждый раз одновременно с этим прививаться! А стимуляция для выработки интерферона, как показано в исследовании, нужна регулярная, это не разовая акция.
А если человек простудится во время лечения антителами, может ли вирус вызвать интерфероновый скачок?
Для этого нужна простуда посильнее, например, ковид. Но даже в этом случае сложно предугадать, когда бустерный вирус попадет в организм. Обычному человеку почти невозможно поймать нужный момент. Естественным путем этого не достичь. Хотя во время пандемии и были описаны единичные случаи чудесного излечения. У человека была опухоль, ему поставили официальный диагноз, он заболел ковидом и излечился от рака.
Статья ученых из Флориды вызывает много интересных мыслей. А что, если ингибитор контрольных точек применить одновременно с онколитическими вирусами? В России работа над препаратами на основе онколитических вирусов тоже ведется, молекулярный биолог Петр Чумаков получил госпремию за их разработку.
В общем, работа над новыми методами идет, но все происходит очень медленно, как и вся противораковая наука.
Сколько времени обычно проходит от разработки новой технологии до ее практического применения?
Понимаете, у нас все очень медленно делается. Например, FDA недавно одобрило новое средство для лечения меланомы с метастазами Amtagvi. Оно основано на технологии TIL (Tumor Infiltrating Lymphocytes therapy) — опухоль-инфильтрирующие лимфоциты собирают у пациента, «вытрясают» их из биопсийных кусочков опухоли, а потом размножают в культуре до миллиардов клеток и возвращают обратно больному. «Прорывная» статья, описывающая метод использования клеток TIL для лечения опухолей, вышла в 1988 году. Не прошло и 40 лет, как говорится…
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