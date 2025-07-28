Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она стане

Ученые из университета Флориды создали экспериментальную мРНК-вакцину, которая превращает иммунитет человека в универсальное оружие против рака. Эта вакцина активирует защитные силы организма, обучая их атаковать любые злокачественные клетки, даже те, что раньше умело скрывались. Такой принцип действия отличается от механизма работы персонализированных вакцин, которые создают для конкретной опухоли пациента. Универсальная вакцина представляет собой готовый препарат, мобилизующий общие защитные механизмы организма. О том, что это за научная разработка и как скоро она станет доступна, рассказала доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.«Лента.ру»: Правда ли, что нашлось чудесное средство от рака?Анча Баранова: О победе над раком обычно каждые две недели сообщают, надо уже привыкнуть.Работа ученых из университета Флориды показала, как правильно пробудить иммунитет, чтобы добиться противоопухолевого иммунного ответа. В их научной статье описан интересный феномен. Есть такой эффективный метод лечения солидных опухолей, как иммунотерапия. Таргетные препараты, которые применяются в рамках иммунотерапии, представляют собой моноклональные антитела. Они не относятся к жесткой химиотерапии, поэтому имеют меньше побочных эффектов и, в отличие от традиционной химиотерапии, не вызывают резкого старения организма.Если опухоль обладает иммунологической активностью — это большое везение. В таких случаях иммунотерапия может быть особенно эффективной. Обычно так происходит с опухолями, в которых накоплено много мутаций, а значит, и много антигенов, за которые может зацепиться иммунная система.Пациенту вводят специфическое антитело, чаще всего пембролизумаб Кейтруда. Препарат помогает иммунной системе распознать опухоль, снимает ее защитные механизмы и делает раковые клетки уязвимыми. В результате собственная иммунная система организма начинает грызть эту опухоль.Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что пембролизумаб и другие подобные антитела, блокирующие ингибитор контрольной точки, работают эффективнее, если одновременно вводить препарат и активировать выработку интерферона первого типа. Это позволяет усилить действие лекарства. Опять же не для всех опухолей, а только для иммуноактивных.Почему именно на интерферон сделана ставка?Никто никаких ставок не делал, просто был открыт феномен, что одновременно с интерфероном инъекция моноклональных антител будет эффективней. Но важно понимать, что это не просто укол интерферона. Речь идет о стимуляции его внутренней выработки.Теперь встает вопрос, как повысить уровень интерферона. Что может запустить его внутреннюю продукцию? Один из вариантов — привлечь патоген или вещество, имитирующее патоген. Исследователи показали, что использование мРНК-вакцин, содержащих любые антигены, а не только те, что специфичны для конкретной опухоли, значительно повышает эффективность иммунотерапии. В статье не говорится, что все опухоли удалось вылечить или что рак побежден.Речь идет о другом: когда вы вводите любую мРНК-вакцину, не обязательно против опухоли, она все равно вызывает иммунный ответ. Например, у Pfizer были вакцины, после которых у людей поднималась температура. Это происходило из-за интерфероновой волны, вызванной РНК-вакциной. То есть интерфероновая реакция повысит эффективность иммунотерапии.Насколько повышается эффективность онкотерапии в этом случае?В статье этого не сказано. Ну и нужно понимать, что это был эксперимент на мышах в рамках конкретной модели. Возможно, они смогли вылечить всех грызунов, но это не означает, что у мышей такие же опухоли, как у людей.У людей эта схема может не сработать или сработать по-другому. Феномен очень интересный, но до того, чтобы завтра с помощью этой технологии удалось все опухоли вылечить, — как до Луны пешком.Для каких видов рака метод может оказаться перспективным?Примерно десять процентов солидных опухолей каждого вида могут обладать таким свойством. Это касается рака кишечника, желудка, груди, легких и других типов. Таким образом, около 10 процентов онкопациентов могут быть вылечены с помощью этих методов. Естественно, дальнейшая цель — увеличить это число. Например, повысить эффективность лечения, чтобы оно помогало не 10, а 20 процентам пациентов.Как скоро начнутся исследования этой технологии на людях?Не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Для проведения исследований на людях необходимы препараты интерферона первого типа, а у нас их практически нет. На Западе интерфероны всегда вызывали сомнения, так как их эффективность зависит от индивидуальных особенностей организма. Испытания показали, что у одних пациентов они работают, а у других — нет.Из-за этого препараты интерферона были признаны недостаточно эффективными и бесперспективными. Сейчас они не защищены патентами и утратили свою коммерческую привлекательность, поэтому никто не будет разрабатывать новые препараты на основе интерферонов, что вызывает сожаление. Мы сознательно отказались от многих перспективных разработок, так как они не приносят прибыли.В результате в западных странах остался только один препарат на основе интерферона — «Пегасис» от компании Roche. Он используется в терапии гепатита С и до сих пор доступен.Однако вакцина мРНК — это разработка компании Pfizer. Это означает, что Roche должна будет сотрудничать с Pfizer, своим давним конкурентом, для проведения совместных исследований. Такое сотрудничество возможно, но вряд ли оно будет быстрым. Совместные испытания пар препаратов от двух разных мам-компаний, как правило, идут похуже, чем от одной мамы.Часто ли бывает, что технологии, отлично зарекомендовавшие себя в испытаниях на животных, на людях не работают?Конечно. Противоопухолевых лекарств, испытанных на мышах, но не ставших полноценными препаратами для людей, очень много. Вылечить мышь от рака легко, потому что мышь — короткоживущее животное. Вот вы его вылечили от рака, а потом оно просто умерло, потому что у него жизнь закончилась, понимаете? А человек-то будет жить еще пять лет, и у него опухоль вернется.Если пациенты, проходящие лечение от рака, решат привиться какой-нибудь мРНК-вакциной, это поможет им? Или хотя бы не навредит?Во-первых, в России таких вакцин в свободном доступе пока нет. В центре имени Гамалеи разрабатывается вакцина для лечения онкологических опухолей на платформе мНРК, но ее испытания еще не закончены. Во-вторых, даже если кто-то сможет найти препарат, повторить технологию будет сложно. Моноклональные антитела для иммунотерапии вводятся раз в неделю или в две. Не будет же человек каждый раз одновременно с этим прививаться! А стимуляция для выработки интерферона, как показано в исследовании, нужна регулярная, это не разовая акция.А если человек простудится во время лечения антителами, может ли вирус вызвать интерфероновый скачок?Для этого нужна простуда посильнее, например, ковид. Но даже в этом случае сложно предугадать, когда бустерный вирус попадет в организм. Обычному человеку почти невозможно поймать нужный момент. Естественным путем этого не достичь. Хотя во время пандемии и были описаны единичные случаи чудесного излечения. У человека была опухоль, ему поставили официальный диагноз, он заболел ковидом и излечился от рака.Статья ученых из Флориды вызывает много интересных мыслей. А что, если ингибитор контрольных точек применить одновременно с онколитическими вирусами? В России работа над препаратами на основе онколитических вирусов тоже ведется, молекулярный биолог Петр Чумаков получил госпремию за их разработку.В общем, работа над новыми методами идет, но все происходит очень медленно, как и вся противораковая наука.Сколько времени обычно проходит от разработки новой технологии до ее практического применения?Понимаете, у нас все очень медленно делается. Например, FDA недавно одобрило новое средство для лечения меланомы с метастазами Amtagvi. Оно основано на технологии TIL (Tumor Infiltrating Lymphocytes therapy) — опухоль-инфильтрирующие лимфоциты собирают у пациента, «вытрясают» их из биопсийных кусочков опухоли, а потом размножают в культуре до миллиардов клеток и возвращают обратно больному. «Прорывная» статья, описывающая метод использования клеток TIL для лечения опухолей, вышла в 1988 году. Не прошло и 40 лет, как говорится…

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