Врачи предупредили о риске осложнений для сердца в жаркую погоду

Аномально высокие температуры несут серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказали врачи ведущих клиник и медицинских центров.«Температура выше 25 градусов уже некомфортна для организма, может наблюдаться спазм сосудов и задержка жидкости», — заявила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.При этом, по ее словам, нагрузка на сердце увеличивается и само его кровоснабжение ухудшается из-за нехватки кислорода и потери микроэлементов, таких как калий и магний.Консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова добавила, что в жаркие периоды значительно возрастает риск сердечных приступов и других осложнений, особенно у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Она также отметила, что даже у здоровых людей жара может привести к обезвоживанию, снижению давления и нарушению электролитного баланса, что проявляется в виде слабости, судорог, аритмии и головокружения.По словам Гергесовой, при высокой температуре воздуха и влажности пот испаряется хуже, и тело теряет способность эффективно охлаждаться. Это может привести к тепловому удару — состоянию, при котором температура тела достигает 40 градусов и выше, угрожая жизненно важным органам.По словам заведующего отделением функциональной диагностики Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Станислава Бедрицкого, во время аномальной жары смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 10–15%. Он подчеркнул, что особенно уязвимыми в такую погоду становятся гипертоники, пациенты с сердечной недостаточностью, перенесшие инфаркт, а также люди с аритмией.Заведующая кардиологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы Любовь Горень пояснила, что в жару организм человека включает механизмы терморегуляции — расширяются сосуды и увеличивается теплоотдача, из-за чего падает давление. По ее словам, потеря жидкости и сгущение крови увеличивают риск инфарктов, инсультов и тромбозов.«Во–первых, расширение сосудов для увеличения притока крови к коже и облегчения теплоотдачи. Во–вторых, повышенное потоотделение для охлаждения кожи путем испарения. Однако при наличии сердечно–сосудистых заболеваний и приеме определенных медикаментов механизмы адаптации, направленные на снижение температуры тела, могут быть нарушены», — отметила заведующая отделением стационара клиники ММЦ на Малой Конюшенной Дарья Кулешова.Она указала, что даже безрецептурные препараты, в том числе антигистаминные и анальгетики, могут снижать способность организма к охлаждению.Врач общей практики Первой семейной клиники Петербурга Екатерина Барская подчеркнула, что при приеме лекарств нестабильное давление, перебои в сердце, слабость и одышка в жару могут быть сигналом для коррекции терапии и поводом обратиться к лечащему врачу. Барская добавила, что в группе риска находятся дети и пожилые люди, за состоянием которых особенно важно следить.Врачи подчеркивают: несмотря на опасность, жара переносится легче при соблюдении простых рекомендаций. Так, Горень советует обращать внимание на учащенное сердцебиение, перебои в ритме, головокружение, слабость и боль в груди — эти симптомы требуют отдыха в тени и питья воды. Она рекомендовала пить воду по 100–200 мл каждые 20–30 минут, избегать сладких и алкогольных напитков, а кофе употреблять умеренно.Что касается питания, Сережина отметила, что в жару лучше отдать предпочтение овощам, фруктам и зелени, богатым калием и способствующим охлаждению организма.

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