Онколог назвал способ продлить жизнь

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, как можно продлить жизнь.Он назвал угасание организма естественным процессом, однако предложил посмотреть, как живут чемпионы мира по долгожительству — японцы. «Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше», — сказал Черемушкин.Врач напомнил, что следить надо не только за здоровьем тела, но и за эмоциональным состоянием.Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, как можно продлить жизнь. Способы сделать это он назвал в беседе с aif.ru.Он назвал угасание организма естественным процессом, однако предложил посмотреть, как живут чемпионы мира по долгожительству — японцы. «Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше», — сказал Черемушкин.Врач напомнил, что следить надо не только за здоровьем тела, но и за эмоциональным состоянием.

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