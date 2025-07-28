Онколог назвал способ продлить жизнь
Он назвал угасание организма естественным процессом, однако предложил посмотреть, как живут чемпионы мира по долгожительству — японцы. «Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше», — сказал Черемушкин.
Врач напомнил, что следить надо не только за здоровьем тела, но и за эмоциональным состоянием.
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, как можно продлить жизнь. Способы сделать это он назвал в беседе с aif.ru.
Он назвал угасание организма естественным процессом, однако предложил посмотреть, как живут чемпионы мира по долгожительству — японцы. «Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше», — сказал Черемушкин.
Врач напомнил, что следить надо не только за здоровьем тела, но и за эмоциональным состоянием.
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